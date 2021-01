vor 16 Min.

Sieben-Tage-Inzidenz für Aichach-Friedberg sinkt auf 52,0

Zuletzt wurde aufgrund der Feiertage nicht mehr so viel auf Corona getestet.

Im Wittelsbacher Land hält sich eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz. Die Anzahl der Covid-19-Patienten auf der Aichacher Intensivstation bleibt gleich.

Von Marlene Weyerer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 52,0. Am Donnerstag lag sie bei 70,6. Der Wert ist im deutschlandweiten Vergleich sehr niedrig. Allerdings warnt das RKI weiterhin, dass die Zahlen aufgrund der wenigen Tests an Feiertagen und zwischen den Jahren noch verfälscht sind.

Das RKI berechnet den Inzidenzwert anhand der Daten, die das lokale Gesundheitsamt weiterleitet, damit hinken die Werte denen des Landratsamtes hinterher. Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet, dass in den vergangenen sieben Tagen 132 Menschen positiv auf Corona getestet wurden, was eher einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp unter 100 entspricht. Somit dürfte auch der RKI-Wert wieder steigen.

Gute Nachricht aus dem Pro Seniore Friedberg

Am Aichacher Krankenhaus werden unterdessen 23 Covid-19-Patienten behandelt. Sieben liegen auf der Intensivstation und werden beatmet.

Im Wittelsbacher Land befinden sich nach Angaben des Landratsamts aktuell 73 Kontaktpersonen in Quarantäne. Eine gute Nachricht gibt es am Pro Seniore Friedberg. Das Gesundheitsamt erklärte das Ausbruchsgeschehen am Donnerstag für beendet.

