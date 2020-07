13:56 Uhr

So gut waren die Mittelschüler im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Der Landkreis zeichnet die erfolgreichsten Absolventen der Mittelschulen im Wittelsbacher Land aus. Sie hatten es in diesem Jahr besonders schwer.

Von Alice Lauria

Als „Wohnzimmer des Landkreises“ bezeichnete stellvertretender Landrat Manfred Losinger das Aichacher Kreisgut am Dienstagabend in seinem Grußwort und erklärte den anwesenden Schülern, dass dies der Ort wäre, an dem beispielsweise der Bundespräsident im Landkreis empfangen würde. Dies solle den besten Mittelschulabsolventen des Landkreises vermitteln, wie hoch der Landkreis ihre Leistungen schätze. In diesem Rahmen ehrte der Kreis die besten Absolventen der Mittelschulen im Landkreis.

Ausgezeichnet wurden die besten Schüler, die den qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali) abgelegt haben, aber auch die Absolventen des M10-Zweiges. Der beste Quali-Absolvent ist mit einem Notenschnitt von 1,2 Tobias Ludwig von der Mittelschule Kissing. M10-Beste wurde Klaudia Dragula mit 1,2 von der Mittelschule in Aindling.

Auch für die Mittelschüler war Schule daheim eine Herausforderung

Auch Claudia Genswürger, Direktorin des Schulamts Aichach-Friedberg, fand treffende Worte, um die herausragenden Leistungen der Besten des Landkreises zu beschreiben. Sie erinnerte in ihrer Ansprache vor allem an die besonderen Umstände, mit denen die diesjährigen Schüler aufgrund der coronabedingten Schulschließungen fertig werden mussten. Denn gerade die Prüfungsvorbereitung stellte die Schüler in diesem Jahr vor nie da gewesene Herausforderungen, war doch für circa sechs Wochen „Lernen zu Hause“ angesagt. Weit entfernt von den oft salopp beschriebenen „Corona-Ferien“ war diese Realität eine echte Herausforderung für Schüler, Eltern und Lehrer gleichermaßen. Entsprechend gratulierte Genswürger neben den Absolventen auch ihren Lehrern und den Eltern. Wegen der Abstandsregeln konnten zu dieser offiziellen Ehrung aller besten Mittelschulabsolventen im Aichacher Kreisgut pro Schüler nur ein Elternteil und erstmalig keine Lehrer anwesend sein. Einzeln traten die Schüler vor, um die Glückwünsche von Manfred Losinger und Claudia Genswürger per Corona-Ellbogengruß entgegenzunehmen.

Brigitte Heigemeir von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und Rainer Genswürger als Vertreter der Stadtsparkasse Augsburg überreichten außerdem jedem der insgesamt 16 Schüler einen Gutschein über 50 Euro. Claudia Genswürger trat der allgemeinen Vermutung entgegen, dass die diesjährigen Prüfungsaufgaben für die Schüler durch die Corona-Krise besonders leicht gewesen seien. Denn man könne anhand der Daten auf den Prüfungen erkennen, dass die Aufgaben bereits vor der Corona-Pandemie feststanden.

Beste Wünsche für die besten Mittelschüler im Kreis Aichach-Friedberg

Für Schüler, die fragen, wofür man denn später mal beispielsweise quadratische Funktionen oder Parabeln brauche, hatte die Schulamtsdirektorin eine ehrliche Antwort parat. Denn das „braucht so sicher keiner von euch mehr“, aber „abstraktes und analytisches Denken ist gefragt“, um mitreden zu können, sich eine eigene Meinung bilden zu können und Zusammenhänge zu verstehen, erklärte sie. Und genau das gelte es, den Schülern in der Mittelschule zu vermitteln. Für die Zukunft gab Genswürger den erfolgreichen Absolventen den Rat mit auf den Weg: „Bleibt kritisch, denkt selbstständig, hinterfragt, was ihr lest, und handelt verantwortlich für euch, eure Mitmenschen und eure Umwelt.“

Das sind die besten Mittelschüler im Landkreis Aichach-Friedberg

QA-Beste Elias Rothemund, 1,8 (Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach); Aileen Wöhler, 2,0 (Mittelschule Aindling); Fabian Neumair, 2,0 (Mittelschule Aindling); Katharina Elschleger, 1,7 (Mittelschule Hollenbach); Luisa Tyroller, 1,4 (Mittelschule Kühbach); Ramona Weber, 1,3 (Mittelschule Pöttmes); Antonio Cadena-Gonzalez, 1,6 (Mittelschule Sielenbach); Dennis Stach, 1,6 (Mittelschule Sielenbach); Ebrahim Kaloo, 1,7 (Mittelschule Friedberg); Tobias Ludwig, 1,2 (Mittelschule Kissing); Ronja Bertele, 1,3 (Mittelschule Merching); Daniel Kraus, 1,6 (Mittelschule Stätzling-Derching).

M 10-Beste Laura Held, 1,33 (Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach); Klaudia Dragula, 1,2 (Mittelschule am Lechrain Aindling); Lisa Schickinger, 1,33 (Mittelschule Friedberg); Anna Giggenbach, 1,78 (Mittelschule Kissing).

Das könnte Sie auch interessieren:





Themen folgen