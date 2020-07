vor 36 Min.

So war die Corona-Abschlussfeier an der Wittelsbacher Realschule

Plus Die Wittelsbacher Realschule in Aichach verabschiedet ihre 126 Absolventen ohne Eltern. Alle Schüler haben bestanden. Wie das Singverbot „ausgetrickst“ wurde.

Von Gerlinde Drexler

Anstoßen auf ihren Erfolg konnten die Abschlussschüler der Wittelsbacher Realschule in Aichach in diesem Jahr nicht. Bei der Abschlussfeier am Donnerstagabend gab es heuer kein Büfett und auch die Eltern fehlten. Die verfolgten die Zeugnisvergabe daheim per Livestream. Von den 126 Schülern der 10. Klasse haben alle bestanden, 35 davon sogar mit einer Eins vor dem Komma. Schulbester war Julian Rudi Müller mit 1,0.

Heuer war alles anders: Der Abschlussstreich der Realschüler entfiel ebenso wie der Abschlussball des Tanzkurses. Die Abschlussfeier wurde in zwei Schichten gefeiert: Im ersten Durchlauf bekamen die Schüler der Klassen 10a und 10d ihr Zeugnis überreicht, eine Stunde später im zweiten Durchgang die restlichen Schüler. Hinter einer Plexiglasscheibe stehend händigte Schulleiter Hans Friedrich Stock die Zeugnisse aus, die Klassenleiter verabschiedeten ihre Schüler jeweils mit der Ghettofaust.

Wittelsbacher Realschule: Schulleiter hat großen Respekt vor Leistung der Absolventen

Stock gratulierte „meinen großen Kindern“ zu ihrem Abschluss. Er hatte großen Respekt vor der Leistung der Absolventen, die „nach einer anstrengenden Vorbereitung zur Prüfung“ ihre „komplett positiven Ergebnisse“ entgegennehmen konnten. Er sei „mehr als glücklich“, dass er den Schülern heute die Zeugnisse überreichen dürfe, sagte der Schulleiter. „Das war nur möglich, weil ihr alle unwahrscheinlich diszipliniert wart.“ Alleine dafür, wie sich die Schüler in den vergangenen Wochen und Monaten verhalten hatten, hatten sie in den Augen von Stock mehr als die Mittlere Reife geschafft: „Von mir bekommt ihr die Volle Reife.“

Sie hätten es geschafft, „in dieser besonderen Zeit etwas Besonderes zu leisten“, sagte Ottilie Huber, die Vorsitzende des Elternbeirats. Nachdem Corona alles durcheinandergewirbelt hatte, sei ein normaler Schulalltag nicht mehr möglich gewesen. Sie lobte: „Nach anfänglichen Problemen haben alle gute Arbeit geleistet“ und die hohen Anforderungen gemeistert. Hubers Rat, wie die Schüler mit Steinen auf dem Weg umgehen sollen: „Denkt zurück an diese besondere Zeit und euren großen Erfolg.“

Wittelsbacher Realschule: Landrat gratuliert per Videobotschaft

Landrat Klaus Metzger gratulierte den Absolventen per Videobotschaft zu einer besonderen Leistung in besonderen Zeiten: „Sie haben etwas geschafft, was auf den letzten Metern von extrem widrigen Umständen begleitet war.“ Der Abschluss eröffne ihnen gute Möglichkeiten, gab der Landrat ihnen mit: „Qualifizierte junge Menschen werden auch in Zukunft dringend gesucht sein.“

Julian Rudi Müller Bild: Gerlinde Drexler

Die drei Schülersprecher Florian Estermann, Alina Hofmann und Samantha Weber gingen in ihrer Abschlussrede auf ihre Art mit den schwierigen Umständen der vergangenen Monate um. Sie fassten die Zeit an der Realschule von A bis Z zusammen. Von A wie „alle haben den Fokus darauf gesetzt, einen guten Abschluss zu machen, über (C) „nicht mal Corona konnte uns stoppen, den Abschluss zu machen, (L) die obligatorische Leberkässemmel am Dienstag bis (R) „richtig gut waren die Klassengemeinschaften und die Lehrer. (W) Was kommt jetzt? Für einige Absolventen beginnt das Berufsleben, einige machen weiter mit der Schule. Unter ihnen auch der Schulbeste Julian Rudi Müller. Er will auf die Fachoberschule gehen und das Abi machen.

"Reduzierte" Band spielt bei Abschlussfeier der Wittelsbacher Realschule

Die musikalische Umrahmung der Abschlussfeier übernimmt immer das Schulorchester unter Leitung von Johannes Degenhart, der ebenfalls Abschied von der Schule nimmt. Normalerweise stehen auf der Bühne eine große Verstärkeranlage, viele Bläser, Posaunen- und Trompetenspieler. Degenhart zu den Absolventen: „Corona hat alles reduziert auf vier kleine Verstärkerlein.“ Auch die Band war reduziert.

Sie bestand aus Degenhart, seinem Kollegen Peter Hosmann sowie den Schülern Maxi Seiler, Andreas Christl, Marie Hartung und Elisabeth Schadl. Nachdem es nicht erlaubt war, hinter Plexiglasscheiben zu summen, hatten Hartung und Schadl, die beiden Sängerinnen, kurzerhand ein Video mit Fotos der Absolventen und einem Lied aufgenommen.

Das sind die 35 Einser-Absolventen:

Luca Alexander Baumgartner, Nico Peter Bayerl, Marie Brandmeir, Lisa Breitsameter, Lena Maria Dietrich, Joyce Engelhart, Almedina Fakic, Lisa Fritz, Matthias Gschoßmann, Lucia Martina Gschoßmann, Isabell Sophia Helfer, Johannes Martin Hofmann, Simon Huber, Yiva Jürgens, Jessica Toni Kettner, Kaja Lilith Marei Kliem, Eva Maria Koppold, Jennifer Lechner, Johannes Lechner, Fabian Alexander Lerchl, Alina Marie Liebl, Carina Morhart, Julian Rudi Müller, Luisa Marie Müller, Jasmine Pretz, Rebeca Dolores Quaresma Rabelo, Mariella Raccosta, Ornella Bari Reiber, Dominik Sebastian Reich, Tim Reitmeir, Simon Rottenkolber, Miriam Schlickenrieder, Celina Schmidberger, Adrian Franz Segrodnik, Martin Wenger.

