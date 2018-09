vor 24 Min.

Urlaub am Schreibtisch

Klinikgeschäftsführer Krzysztof Kazmierczak bleibt heuer daheim /

„Mein Sommer“ heißt unsere Serie. Persönlichkeiten aus dem Wittelsbacher Land verraten, wie und wo sie die heiße Jahreszeit verbringen. Außerdem werfen sie einen Blick in die Vergangenheit.

Aichach Dr. Krzysztof Kazmierczak ist Geschäftsführer der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg. Zusammen mit seiner Frau lebt Kazmierczak in München.

Wie sieht für Sie der perfekte Sommertag aus?

Krzysztof Kazmierczak: An meinem Lieblingsort am Starnberger See haben meine Frau und ich ein kleines Segelboot liegen – ich segle für mein Leben gern. Nach einem gemütlichen Bootsausflug auf dem Starnberger See geht es dann gemeinsam in einen Biergarten mit Blick auf die Alpen. Dort genießen wir den herrlichen Sommer in Bayern – da muss ich gar nicht weit weg in den Urlaub fahren.

Erzählen Sie uns ein Sommererlebnis aus Ihrer Jugend in drei Sätzen!

Kazmierczak: Ich war zusammen mit meiner Frau beim Segeln im Mittelmeer, als sie mich morgens um halb vier geweckt hat. Wir haben gemeinsam den Sonnenaufgang und die Ruhe auf dem Meer genossen. Das ist das Schönste, das einem passieren kann – da war der Alltagsstress ganz weit weg.

Wo und wie verbringen Sie Ihren Sommerurlaub?

Kazmierczak: Heuer ist eher ein untypischer Sommer für mich. Durch die besondere Situation mit dem Neubau des Krankenhauses in Aichach habe ich viel Stress und musste deshalb den Sommerurlaub mit meiner Frau absagen. Stattdessen verbringe ich den Sommer in meinem Büro mit viel Arbeit. Normalerweise fahren wir für eine Woche ans Mittelmeer zum Segeln. Länger geht nicht, weil der Schreibtisch sonst zu voll wird – nach einer Woche ist das noch überschaubar. (lot)

