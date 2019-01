Verboten? Dieses Nummernschild sorgt für Aufsehen

Plus In der Zulassungsstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg bekommt ein Fahrzeug das eigentlich gesperrte Kennzeichen AIC-HH-88. Das hat Folgen.

Was verrät ein Nummernschild über den Fahrzeughalter? Manche möchten ihre Initialen und im besten Fall noch ihr Geburtsdatum sowie das Geburtsjahr durch die Gegend fahren. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl etwa könnte sich dann das Kennzeichen A-KG-64 (für Kurt Gribl Jahrgang 1964) machen lassen. Doch was verrät das Kennzeichen AIC-HH-88 über dessen Besitzer? Immerhin sorgte dieses Nummernschild am Dienstag für Aufsehen.

Warum? HH 88 kann die Bedeutung „Heil Hitler“ haben. Wegen der Buchstaben, aber auch aufgrund der Zahlen. Da der achte Buchstabe im Alphabet ein H ist, soll auf diese Weise die verbotene Parole gleich doppelt zum Ausdruck gebracht werden. 2010 gab das bayerische Wirtschafts- und Verkehrsministerium deshalb eine Dienstanweisung heraus. Alle Zulassungsstellen sollten dieses Kennzeichen künftig nicht mehr vergeben. Gleiches gilt übrigens für AH-18. Das steht für „Adolf Hitler“. Die Abkürzungen NS (Nationalsozialisten), SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel), HJ (Hitlerjugend) und KZ (Konzentrationslager) sollen übrigens – egal mit welcher Zahlenfolge – nicht vergeben werden, und zwar bundesweit.

Warum Kennzeichen nicht gleich Kennzeichen ist

Verboten sind sie aber nicht, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg, erklärt: „Es ist eine Anweisung und kein Gesetz. Die Zulassungsstellen können das in ihrem Sinne auslegen. Es gibt Landkreise, da sind alle Nummernschilder mit HH oder AH blockiert. In anderen fahren Autos mit HH 88 herum.“ In der Stadt Augsburg kommt es auf den Einzelfall an, wie Helmut Truschies vom Bürgeramt Augsburg erklärt: „Untersagt ist die Vergabe von Kennzeichen mit einem nationalsozialistischen Hintergrund wie etwa A-HJ.“

Die Zuteilung der Kennzeichen A-AH und A-HH sei hingegen grundsätzlich erlaubt. „Hier sollte jedoch mit Fingerspitzengefühl hantiert werden. Wenn ein Fahrzeughalter mit den entsprechenden Initialen diese Kennzeichen beantragt, ist eine Zuteilung durchaus möglich. Sollte jedoch ein offen erkennbar zum Rechten Spektrum gehörender Fahrzeughalter solch ein Kennzeichen beantragen, werden wir es uns vorbehalten, die Zuteilung abzulehnen.“

Das Nummernschild soll schnellstmöglich getauscht werden

Bei der Zulassungsstelle im Aichacher Landratsamt hielt man sich laut Müller an die Anweisung des Freistaates, zumindest bis zu dieser Woche. Eine Frau aus dem Kreis Aichach-Friedberg wählte eben diese Kombination aus und bekam ihr Kennzeichen. „Das ist ärgerlich“, so Müller, der sich nicht erklären kann, warum das Nummernschild ausgegeben wurde. „Normalerweise ist im System hinterlegt, dass diese Kombination schon vergeben ist. Es ist eigentlich gar nicht möglich. Ein Systemfehler hat die Sperre wohl aufgehoben und der Mitarbeiter hat es herausgegeben.“

Gemerkt hat es bei der Zulassungsstelle zunächst niemand. „Uns hat jemand vom Radio angerufen. Eine Hörerin hatte das Fahrzeug in Augsburg gesehen“, so Müller. Daraufhin kontaktierte die Zulassungsstelle die Besitzerin. Die habe einem Umtausch zugestimmt. „Sie war sehr überrascht und hat angegeben, dass hinter dem Kennzeichen kein politischer Hintergrund steckt.“ Laut Müller möchte die Frau umgehend ihr Kennzeichen wieder abgeben. „Andernfalls würden wir das Kennzeichen per Bescheid einziehen lassen. Da die Frau es freiwillig abgibt, wird das nicht notwendig sein.“ Das neue Nummernschild liegt schon bereit. Kosten entstehen der Fahrzeughalterin nicht und das Kennzeichen wird nach Abgabe vernichtet. Künftig soll laut Müller ein solches Kennzeichen nicht mehr ausgegeben werden. „Wir werden unsere Systeme optimieren und alles tun, dass so etwas nicht mehr vorkommt.“