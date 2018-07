vor 58 Min.

Viel Geld fließt an die Seen im Landkreis

Der Erholungsgebieteverein investiert in Freizeit und Tourismus. Davon profitieren auch die Gemeinden im Wittelsbacher Land.

Von Heike Scherer

„Was wäre unsere Region ohne die Badeseen?“, fragte Landrat Klaus Metzger. Diese seien Ausflugsziele für die ganze Familie, Orte der Entspannung und der Ruhe oder für den Sport. Die Naherholungsgebiete sorgten für Lebensqualität. Metzger ist Vorsitzender des Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA). Bei dessen Jahresversammlung ging es um zahlreiche neue Projekte. Wie Geschäftsführerin Elisabeth Burkhard sagte, habe der EVA neben dem Unterhalt der vereinseigenen Seen, dem Weitmannsee in Kissing und dem Badesee Lechfeld bei Todtenweis mit insgesamt gut 184000 Euro 15 Projekte an Erholungseinrichtungen im Vereinsgebiet gefördert. Im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg wurden am Weitmannsee in Kissing zusätzlich zum laufenden Unterhalt am Nordufer eine Sitzgarnitur und zwei weitere Bänke aufgestellt; am Spielplatz wurde der Sandbagger ersetzt. In Friedberg beteiligte sich der EVA an der Sanierung des Schlossweihers. Mit dem Neubau des Paarstegs bei Ottmaring wurde am Paardurchbruch ein wichtiges Verbindungsstück zwischen Wander- und Radwegen erneuert. Für den EVA schlug der Steg mit gut 43000 Euro zu Buche. Am Mandichosee bei Merching wurden die Toilettenanlagen saniert.

Im Norden des Landkreises Aichach-Friedberg wurden im Badesee Lechfeld bei Todtenweis zwei Badeinseln verankert und neue Hinweisschilder angebracht. Der Tornado, der im Raum Aichach, Affing und Gebenhofen massive Zerstörungen angerichtet hat, machte auch vor Freizeiteinrichtungen nicht halt. Besonders große Schäden hatte es am Grubet gegeben. Der gesamte Walderlebnispfad musste erneuert und wegen der umfangreichen Waldschäden neu konzipiert werden. Zudem wurde am Grubet ein Defibrillator installiert. Der EVA beteiligte sich mit gut 21000 Euro. Der Landkreis Aichach-Friedberg selbst hat mithilfe des Vereins die Broschüre „Wandern im Wittelsbacher Land“ neu aufgelegt. 2018 wurden zahlreiche Zuschussanträge gestellt. Unter anderem möchte der Landkreis die Broschüre „Entdeckungen im Wittelsbacher Land“ neu auflegen. Der Markt Aindling plant, seinen Badesee entkrauten zu lassen, und der Markt Kühbach möchte den Paarsteg neu bauen und die Wasserwachtstation am Radersdorfer Baggersee renovieren.

