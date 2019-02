Volksbegehren: Baar ist aktueller Spitzenreiter

Plus Zur Wochenmitte hatten sich in Baar über 19 Prozent der Wahlberechtigten für die Artenvielfalt eingetragen. So sieht die Zwischenbilanz im Landkreisnorden aus.

Das Interesse im Wittelsbacher Land am Volksbegehren für Artenvielfalt ist rege. Bereits nach vier Tagen hatten 4,8 Prozent aller Wahlberechtigten unterzeichnet. Dabei fehlte in dieser Zwischenbilanz vom Montag sogar eine Gemeinde. Das berichtet Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes in Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion. Zehn Prozent aller bayerischen Wahlberechtigten, also rund eine Million, müssen für das Volksbegehren unterschrieben haben – dann ist es durch. Im Wittelsbacher Land zeichnet sich schon in der zweiten Woche ab, dass diese „Zehn-Prozent-Hürde“ genommen werden könnte. Im Landkreisnorden war zur Wochenmitte Baar Spitzenreiter, wo sich über 19 Prozent der Wahlberechtigten eingetragen hatten, Schlusslicht war Adelzhausen mit 2,5 Prozent. Nachfolgend ein Überblick über die Gemeinden im Landkreisnorden:

Affing Gleich am ersten Tag trugen sich in Affing 95 Menschen für das Volksbegehren ein. Richtig viel los war auch bei der Extra-Öffnung am Samstag. In zwei Stunden hätten 92 Bürger unterschrieben, erzählt Marianne Birkner vom Ordnungsamt. Nach diesem Ansturm hat sich der Andrang inzwischen etwas gelegt. Bis Mittwochmittag hatten dennoch bereits 346 Affinger unterzeichnet. Das sind 8,2 Prozent der aktuell 4206 Wahlberechtigten. Birkners Eindruck nach zeigten bislang „relativ wenig Junge“ zwischen 18 und 30 Jahren Interesse.

In Aichach haben sieben Prozent unterschrieben

Aichach Am Mittwochnachmittag hatten in Aichach bereits 6,7 Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben. In Zahlen: 1045 von 15657 wahlberechtigten Bürgern. Stefan Beer vom Ordnungsamt berichtet, dass „von Anfang an“ viel los war. „Es ist schon eine spürbare Resonanz da“, sagt er. Die Stadt bietet neben den gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzöffnungszeiten wie etwa am Wochenende oder an einem Abend einen weiteren Service an: In jedem größeren Stadtteil, der nicht so nah liegt wie Algerthausen oder Untergriesbach, ist ein Mal ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung für eineinhalb Stunden vor Ort. „Das wird auch entsprechend angenommen“, stellt Beer fest. Die Entfernung soll „keine Hürde“ sein. Das ist der Grund, warum die Verwaltung auch in zwei Seniorenheimen eine Eintragungsmöglichkeit anbietet – mit Erfolg. Übrigens: Diesen Service bietet Aichach bei Volksbegehren schon immer.

Verwaltungsgemeinschaft Aindling In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Aindling war zum Auftakt „total viel los“. Das berichtet Eva Katzenschwanz, Leiterin des Bürgeramtes. Zu Warteschlangen kam es aber nicht, nur zu kürzeren Wartezeiten, „weil wir gut organisiert sind“, sagt Katzenschwanz mit einem Lachen in der Stimme. Bis Mittwochnachmittag hatten aus der Gemeinde Aindling 294 Bürger unterschrieben und damit 8,4 Prozent der 3485 Wahlberechtigten. Die Bürger aus Petersdorf sind zurückhaltender: Von den 1339 Wahlberechtigten haben bislang 87 unterzeichnet (6,5 Prozent). In Todtenweis sind es 85 von 1096 Wahlberechtigten (7,7 Prozent).

Obergriesbach liegt bereits über der Zehn-Prozent-Hürde

Verwaltungsgemeinschaft Dasing In der VG Dasing hat die erste Gemeinde schon die Zehn-Prozent-Hürde genommen. In Obergriesbach trugen sich von den 1562 Berechtigten bis jetzt 210 in die Unterschriftenliste ein (13,4 Prozent). In Sielenbach fehlen nur noch wenige: 113 Unterschriften bei 1303 Berechtigten (8,6 Prozent). Im Hauptort Dasing sind 4234 Unterschriftsberechtigte, 309 haben sich eingetragen (7,2 Prozent). Schlusslicht ist bisher Adelzhausen mit 33 Unterschriften bei 1312 Berechtigten (2,5 Prozent). Vor allem vormittags zu den regulären Öffnungszeiten kämen die Bürger, um sich einzutragen, berichtet Elisabeth Hartweg vom Einwohnermeldeamt. Auch die Sonderöffnungszeiten während der Eintragungszeit würden angenommen.

Hollenbach Vor allem vormittags finden sich im Hollenbacher Rathaus immer wieder Leute ein, die für das Volksbegehren unterschreiben. Wie Christine Wolf von der Gemeinde sagt, trugen sich bis jetzt 129 Menschen ein. Geschäftsleiter Richard Baur erklärt, dass etwa 180 Unterschriften nötig wären, um in Hollenbach die Zehn-Prozent-Hürde zu knacken. Damit liegt die Quote aktuell bei rund sieben Prozent.

Inchenhofen Relativ schleppend läuft es bisher im Markt Inchenhofen. Von 1921 Eintragungsberechtigten haben bisher knapp 100 in die Listen unterschrieben – also gut fünf Prozent. Besonders viele Bürger kamen am Sonntag, einem der Sonderöffnungstermine, zum Einschreiben. Das liege wohl daran, dass die Gemeindeverwaltung neben der Kirche sei, vermutet Geschäftsführer Marc Beinen. Rund 30 Bürger kamen nach dem Gottesdienst zum Unterschreiben. Beinen hatte damit gerechnet, dass am ersten Tag viele Leute kommen.

Verwaltungsgemeinschaft Kühbach Einen regen Zulauf verzeichnet die VG Kühbach. „Es geht ganz gut“, sagt Doris Wintermayr, die die Listen führt. Der Satz, mit dem viele zu ihr ins Büro kommen: „Wir wollen für die Bienchen unterschreiben.“ Während der Einschreibungsdauer ist das Rathaus unter der Woche schon ab 13 Uhr und nicht wie sonst ab 15 Uhr geöffnet. Die zwei zusätzlichen Stunden würden gut angenommen, so Wintermayr. Von 2251 berechtigten Kühbachern unterschrieben bisher 205 (9,1 Prozent). In Schiltberg, wo 1531 eintragungsberechtigt sind, liegen knapp 100 Unterschriften vor (6,6 Prozent).

In Pöttmes trugen sich bislang 7,4 Prozent ein

Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes In Pöttmes beläuft sich die Unterzeichnerquote mit 368 Namen auf etwa 7,4 Prozent. Gebraucht werden hier insgesamt 495 Befürworter des Volksbegehrens, wie Maria Pfundmeier von der Verwaltung erklärt. In Baar haben sich bis jetzt 174 Menschen für das Volksbegehren eingesetzt. Das sind 19,3 Prozent aller Stimmberechtigten in Baar. Die meisten von ihnen waren schon am Dienstag in die Anlaufstelle gekommen, die wegen der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren extra länger geöffnet hatte.

Rehling 182 Rehlinger haben sich für das Volksbegehren eingetragen. 1931 Stimmberechtigte hat der Ort, mit 9,4 Prozent ist hier das Ziel der Initiatoren fast erreicht. Wie Anna-Maria Lechner von der Gemeinde erklärt, sei die hohe Beteiligung aber auch darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde ihre Pforten gleich am ersten Tag der Aktion bis 20 Uhr geöffnet hatte. Am Sonntag konnten die Rehlinger erneut für zwei Stunden ins Rathaus kommen um sich eintragen zu lassen. In vielen anderen Gemeinden sei dies erst am jetzigen Wochenende möglich, berichtet Lechner.

Kundgebung am Samstag geplant

Eintragung und Kundgebung Das Volksbegehren läuft bis 13. Februar. Morgen findet auf dem Aichacher Stadtplatz unter Leitung von Anna Rast ab 10.30 Uhr ein gemeinsames Singen, Musizieren und Spielen statt. Bürger können aufschreiben, was sie tun, um das Artensterben von Tieren und Pflanzen zu stoppen. Um „ 5 vor 12“ ist eine Kundgebung zum Volksbegehren geplant.