Was macht eigentlich ein Fahrdienstleiter?

Nach dem Zugunglück in Aichach geraten die alten Hebelstellwerke in die Kritik.

Weichen stellen, Bahnübergänge sichern, Gleise sperren: Fahrdienstleiter haben eine Menge Aufgaben - und treffen dabei auf unterschiedliche Systeme.

Von Franziska Wolfinger

Nach dem Zugunglück in Aichach wurde Haftbefehl gegen den zuständigen Fahrdienstleiter erlassen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Ermittlungen stehen allerdings ganz am Anfang. Inwiefern oder ob den 24-Jährigen überhaupt eine Schuld an dem Unglück trifft, ist noch völlig unklar.

Was machen eigentlich die insgesamt 13.000 Fahrdienstleiter in Deutschland und wie kann es passieren, dass sie unter Umständen tragische Unfälle auslösen wie 2016 in Bad Aibling? Die Liste der Aufgaben von Fahrdienstleitern ist lang: Weichen und Signale stellen, Zuglenkungs-, Überwachungs- und Steuereinrichtungen bedienen, Bahnübergänge sichern und Zugmeldungen bearbeiten. Daneben rangieren sie Züge und sind dafür verantwortlich, dass genug Wagen an die jeweils richtige Lok angekoppelt sind.

Bei Störungen müssen Fahrdienstleiter schnell reagieren

Treten Störungen auf, müssen sie schnell reagieren. Etwa indem sie Gleise sperren, Oberleitungen ausschalten oder Nothalte veranlassen. Bei Verschiebungen muss ein Fahrdienstleiter den Fahrplan anpassen. Änderungen im Regelablauf müssen mit den umliegenden, insbesondere den nächstgrößeren Bahnhöfen abgestimmt werden.

Dabei muss ein Fahrdienstleiter immer ein Vielzahl an Vorschriften und gesetzlichen Vorgaben im Kopf haben, um im Störungsfall und in Gefahrensituationen richtig entscheiden zu können. Dazu zählen unter anderem Fahrpläne, Rettungskonzepte, Transport- oder Unfallverhütungsvorschriften. Weil rund um die Uhr Züge fahren, arbeiten Fahrdienstleister im Schichtdienst, müssen also auch um 3 Uhr nachts hochkonzentriert bei der Arbeit sein.

Arbeiten am PC und mit mehr als 100 Jahre alter mechanischer Technik

Erschwerend kommt dazu, dass nicht überall eine einheitliche Technik verwendet wird. Von mechanischen Stellwerken, bei denen der Fahrdienstleiter noch per Hand einen Hebel betätigt und über Sichtkontakt prüft, ob das entsprechende Gleis frei ist, bis zu elektronischen Stellwerken, die per Mausklick bedient werden können: Der "Eisenbahner/in im Betriebsdienst der Fachrichtung Fahrweg", wie die offizielle Berufsbezeichnung lautet, muss alles können.

Der 24-Jährige, der zur Unglückszeit in Aichach Dienst hatte, arbeitete mit einem mechanischen Hebelstellwerk. Rund jedes vierte Stellwerk in Deutschland funktioniert mit dieser mehr als 100 Jahre alten Technik, die folgendermaßen funktioniert: Bewegt der Fahrdienstleister einen der Hebel, ziehen Drahtseile die Weiche in die richtige Position. Die Weichen sind höchstens 800 Meter entfernt, der Dienstleiter muss sie sehen können, denn er muss per Augenschein prüfen, ob ein Gleis frei ist, auf dem ein Zug einfahren soll. Ist ein Gleis längere Zeit belegt, muss der entsprechende Hebel mit einem Bolzen gesperrt werden, sodass er nicht doch versehentlich betätigt wird.

Hätte der Unfall in Aichach verhindert werden können?

Während der Fahrgastverband Pro Bahn davon ausgeht, dass der tödliche Unfall in Aichach womöglich nicht passiert wäre, wenn dort modernere Signalanlagen installiert wären, weist die Bahn diesen Vorwurf von sich. Ein Sprecherin sagte: "Alle Stellwerke sind für einen sicheren Eisenbahnbetrieb durch die zuständigen Behörden zugelassen. Dafür sorgen regelmäßige Wartungs- und Inspektionsfristen." Perspektivisch setze die Bahn aber auf die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik, um einen einheitlichen Standard im gesamten Netz zu etablieren.

Pro Bahn nimmt neben der Bahn auch die Politik in die Pflicht. So sagte der langjährige Bundesvorsitzende des Verbandes, Karl-Peter Naumann: "Da muss man letztlich der Politik einen Vorwurf machen, dass sie nicht gesagt hat, wir investieren das Geld in moderne Sicherheitstechnik bei der Bahn und nicht nur auf der Straße." Die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner hingegen wendet sich an die Bahn, von der sie fordert: "Der Schienenverkehr muss auch in einem Flächenland wie Bayern sicher bis in den hintersten Winkel sein."

Schwere Zugunglücke in Bayern 1 / 8 Zurück Vorwärts 8. Juni 1975 : Im Oberland Schaftlach und Warngau sterben an dem strahlenden Frühsommersonntag 43 Menschen, mehr als 100 werden verletzt. Es ist eines der schwersten Zugunglücke in der deutschen Nachkriegsgeschichte - und es ist amtlicherseits programmiert...

... Der Sommerfahrplan sieht einen zusätzlichen Zug für die Sonntags-Ausflügler vor. Damit muss es auf der eingleisigen Strecke zwischen Schaftlach und Warngau einen Zusammenstoß geben. Niemand bemerkt das. Und an den Bahnhöfen passiert offenbar ein fataler Fehler: Die Bahnbediensteten lassen die Züge abfahren und melden sie erst dann beim jeweils anderen Fahrdienstleiter an.

24. April 1992 : Ein Güterzug entgleist auf der Strecke Stuttgart-München in Höhe Augsburg-Hochzoll. Ein Waggon kippt um. Hunderte Liter der leichtentzündlichen Flüssigkeit Amylpropionat laufen aus. Dennoch geht der Unfall glimpflich aus, ein größerer Umweltschaden bleibt aus.

18. Februar 1999 : In Immenstadt im Allgäu stößt ein Intercity-Zug mit einem InterRegio zusammen. Zwei Menschen kommen ums Leben, etwa 20 werden verletzt.

22. Juni 2001 : Ein schwarzer Tag für den bayerischen Schienenverkehr. Bei zwei Unglücken an Bahnübergängen sterben 7 Menschen, mindestens 44 werden verletzt. In der Nähe von Vilseck-Gressenwöhr in der Oberpfalz rast ein Regionalzug in einen Lastwagen der US-Armee. Der Lokführer, der Lkw-Fahrer und ein Zugfahrgast sterben. Elf Stunden später rammt ein Regionalzug an der Strecke Donauwörth-Dillingen in Tapfheim ein Auto. Ein Ehepaar und zwei Kinder in dem Wagen sterben.

6. November 2015 : Am Bahnübergang in Freihung in der Oberpfalz kommen zwei Menschen ums Leben, vier werden verletzt. Ein Lkw, der einen Militär-Lastwagen auf dem Tieflader transportierte, war an dem Bahnübergang hängengeblieben und von dem Zug gerammt worden.

9. Februar 2016 : Bei Bad Aibling prallten zwei Züge frontal aufeinander. Zwölf Menschen sterben, 89 weitere Fahrgäste erleiden zum Teil schwere Verletzungen. Zu dem Unglück kommt es, weil der zuständige Fahrdienstleiter von seinem Smartphone abgelenkt ist und wohl in Folge dessen Signale falsch stellte. Er wird wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

7. Mai 2018: Kurz vor dem Bahnhof Aichach fährt ein Personenzug in einen nicht beladenen Güterzug. Der Lokführer des Personenzugs und ein Fahrgast kommen ums Leben. 14 Personen werden bei dem Unfall verletzt.

Ob und gegebenenfalls in welchen Ausmaß der Aichacher Fahrdienstleiter Verantwortung an dem Unfall am Montagabend trägt, ermittelt derzeit die Polizei. Gegen ihn wurde am Tag nach dem Unglück ein Haftbefehl erlassen. Da keine Fluchtgefahr besteht, musste er bisher nicht ins Gefängnis. (mit dpa)

