05.06.2018

Wertstoffhöfe bleiben

CSU Aindling wählt Delegierte und diskutiert Kreisthemen

Die Wahl der Delegierten stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der CSU Aindling. Sebastian Balleis, Gertrud Hitzler und Josef Gamperl wurden einstimmig als Delegierte in die besondere Kreisvertreterversammlung gewählt. Walter Pasker, Tomas Zinnecker und Rudolf Kraus sind die Ersatzdelegierten.

In seinem Rechenschaftsbericht blickt Ortsvorsitzender Walter Pasker auf unterschiedliche Aktivitäten zurück. Neben der Teilnahme am Ferienprogramm und dem traditionellen Waldfest nannte er auch eine Wanderung mit dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange. Die CSU Aindling wird auch in diesem Jahr wieder am Ferienprogramm der Marktgemeinde teilnehmen sowie das Waldfest veranstalten, so Pasker. Zentraler Punkt in diesem Jahr werde natürlich die Landtags- und Bezirkstagswahl sein. Dem Direktkandidaten für den Bezirkstag, Tomas Zinnecker, wurde dabei die Unterstützung des Ortsverbandes zugesagt. Schatzmeister Rudolf Kraus blickte in seinem Kassenbericht auf eine positive Entwicklung des Kassenbestandes. Im Anschluss an die Berichte und Wahlen folgte eine Diskussion mit Landrat Klaus Metzger, unter anderem zu den Veränderungen in der Abfallwirtschaft. Trotz Einführung der Gelben Tonne ab 2019 blieben die Wertstoffhöfe im Wesentlichen bestehen, so Metzger. Die frei werdenden Kapazitäten könnten für Bauschutt und Grünschnitt verwendet werden. Durch die Uniklinik in Augsburg werden auch die Kliniken an der Paar profitieren, so Metzger. Beispielsweise könnten durch den angeschafften Herzkatheter Herzoperationen durchgeführt werden, die aus Kapazitätsgründen nicht in Augsburg operiert würden. Als Premiumkooperationspartner für die Uniklinik befinde man sich im guten Fahrwasser. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung stieß allgemein auf Kritik. Metzger berichtete, allein der Freistaat habe 40 Juristen eingestellt, die die Einhaltung der Bestimmungen in den Behörden kontrollieren sollen.

Rudolf Kraus merkte die problematische Verkehrssituation für die Schulkinder an der Bushaltestelle der Realschule Bergen an. Hier erfolgt nach Aussage von Klaus Metzger baldige Besserung. Die Baumaßnahmen hierzu hätten sich etwas verzögert. (AN)

