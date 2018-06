06:57 Uhr

Wo es jetzt schon blüht und summt

Die Blühwiesen verschwinden, Insekten fehlen und Vögel finden keine Nahrung. Im Wittelsbacher Landgibt es aber überraschende Beispiele, wie es anders geht

Von Christian Lichtenstern

Aichach/Todtenweis Das Insektensterben endet nicht an den Grenzen des Landkreises – ganz sicher nicht. Auch hier hat die Zahl der Blühwiesen in den vergangenen Jahren rapide abgenommen. Aber es gibt im Wittelsbacher Land auch gute Beispiele für das Gegensteuern zu dieser verhängnisvollen Entwicklung, Die könnten eine Blaupause für den von Umweltminister Marcel Huber vorgestellten Arche-Noah-Rettungsplan für bedrohte Arten sein. Neben dem neuen Bayerischen Artenschutzzentrum in Augsburg sollen dazu 25 neue Hilfsprogramme entstehen, zum Beispiel für Schmetterlinge, Käfer oder Libellen.

Die Landwirtschaft will Huber mit dem „Blühpakt Bayern“ einbinden. Im Landkreis hat der Bauernverband (BBV) in diesem Jahr bereits selbst eine Aktion gestartet (wir berichteten). In jedem Ort im Kreis soll mindestens eine von Kommunen oder Privatleuten zur Verfügung gestellte sogenannte Eh-da-Fläche von Landwirten bearbeitet und dann eingesät werden. Im August blühen dort dann Wildblumen und Kräuter. BBV-Kreisobmann Reinhard Herb ist insgesamt sehr zufrieden mit der Aktion, die im Landkreis zusätzlich zu den überregionalen „Blühenden Rahmen“ zum Beispiel um Maisfelder angestoßen hat. Der Kreisverband hat bislang 5000 Euro für Samen ausgegeben, so Herb. Das reicht für rund vier Hektar Blühwiese. Es gebe aber noch einzelne Anfragen, berichtet der Kreisobmann. Er hätte sich allerdings mehr Rückmeldungen von Privatleuten gewünscht, die Brachflächen zur Verfügung stellen und damit die Aktion unterstützen könnten.

Für ganz Bayern stellt sich Minister Huber vor, dass im nächsten Jahr 100000 Hektar landwirtschaftliche Fläche nach den Vorgaben des Vertragsnaturschutzes bewirtschaftet sind. Diese Naturschutz-Fläche soll sich im Freistaat bis 2030 verdoppeln. Das Umweltministerium möchte dazu insektenfreundliche Maßnahmen in den Kommunen umsetzen. Dazu gibt es im Kreis in verschiedenen Gemeinden schon Initiativen. Die Stadt Aichach hat konkrete Pläne. Ein zwei Kilometer langer naturbelassener Grünstreifen an der Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Unter- und Oberschneitbach soll als Leuchtturmprojekt für mehr Artenvielfalt entstehen. In Sulzbach könnte eine 1,5 Hektar große Fläche am alten Wasserhaus, höchster Punkt des Stadtteils, zum Rückzugsraum für Bienen und Fledermäuse werden.

Auch der Kreis selbst wird aktiv, um möglichst viele öffentliche Flächen einzusäen und ökologische Ausgleichsflächen als Nahrungsquellen, Rückzugsgebiete und Fortpflanzungsareale für Käfer und Insekten und ihre Räuber zu schützen. Die Arbeit des Landschaftspflegeverbands ist ein Fixpunkt der Biotoppflege. Beim ersten Biodiversitätstag des Landkreises Aichach-Friedberg im Februar auf Schloss Blumenthal stellten die Teilnehmer aus Naturschutzverbänden, Kommunalpolitik, Ämtern und Verbänden großen Handlungsbedarf fest. Künftig soll sich die Biodiversitätsrunde zwei Mal im Jahr treffen, um Projekte untereinander abzustimmen und Informationen auszutauschen. Konkret will die Runde ein Pilotprojekt zur Biodiversität entwerfen und es dem Landkreis vorschlagen.

Umweltminister Huber will den Wettbewerb „Blühender Betrieb“ starten, der Firmenchefs motivieren soll, mehr blühende Flächen auf ihren Betriebsgeländen zuzulassen. Da könnte er Unternehmer als Anschauungsunterricht gleich in den Todtenweiser Ortteil Sand einladen. Auf dem Gewerbegrundstück von der Firma Müller-Engineering (Sonderanlagenbau für Urform- und Umformtechnik), blühen auf einer Wiese Klatschmohn, Klee und andere Gräser. Laut Michael Müller stünde dort, wenn es nach dem Willen der Behörden und Vorgaben des Bebauungsplanes gegangen wäre, nur eine dichte Strauchhecke. Michael Müller ist begeisterter Hobby-Imker und schätzt die Natur über alles. Deshalb hat er, neben der Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern eine Blumenwiese angesät: „Wir müssen was für unsere Natur tun und der Lebensqualität der Tier- und Vogelwelt wieder mehr Beachtung schenken, so Müller. Er freue sich jeden Tag, wenn er vor seinem Gebäude die blühende Landschaft sehe, mitten drin ein paar große Natursteine. „Ich habe schon des Öfteren vom Bürofenster aus Hasen und Wiesel in dieser Wiese beobachtet“, so der Unternehmer. Es ärgere ihn, wenn wie in unmittelbarer Nähe zu seinem Grundstück geschehen, ein Naturschutzgebiet mit Streuobstwiese Mitte Mai abgemäht werde, obwohl sich gerade hier Rebhühner und andere Vögel zum Brüten niedergelassen hätten. Für Müller ist es unverständlich, dass auch viele Wegränder rigoros abgemäht oder noch schlimmer „abgespritzt“ werden. Insbesondere ausländischen Kunden sind von der Natur-Idylle begeistert, berichtet Stephan Müller. Nachdem im umliegenden Lechfeld die landwirtschaftlich bewirtschaften Flächen zunehmend weniger Lebensräume für Wildtiere, Insekten und Pflanzen zulasse, würden mittlerweile sogar Industriegebiete zur ökologischen Oase, so die Unternehmer aus der Lechrainkommune.

Die Gemeinschaft Schloss Blumenthal beteiligt sich laut einer Mitteilung mit ihrer solidarischen Landwirtschaft im zweiten Jahr an der Aktion des Netzwerks Blühende Landschaft (NBL). Ziel ist es, dass blütenbestäubende Insekten mehr Nahrung finden. Dabei arbeiten Imker, Landwirte, Naturschützer, Jäger, Gärtner, Landschaftsplaner seit 15 Jahren zusammen und entwickeln Konzepte und Projekte für mehr Blütenvielfalt. In Blumenthal wurden Anfang Mai an verschiedenen Orten insektenfreundliche Blühfläche eingesät. Am offensichtlichsten für Besucher ist die Blühfläche vor dem Blumenthaler Ostturm. Weitere Standorte sind auf der Naturpfad-Übersichtskarte im Durchgang zum Gasthaus vermerkt. Der in Blumenthal ansässige Demeter-Imker Andreas Bock ist mit seinen über 100 Bienenstöcken auf Blühflächen angewiesen. Während die Jungvölker in Holkästen aufgezogen werden finden Wildbienen und Schmetterlinge in den liegen gebliebenen Holz-, Erd- oder Sandhaufen Brutplätze. Im Innenhof bleiben Brennessel und Gundermann stehen, die als Nahrung insbesondere für Schmetterlinge wichtig sind. Wenn es in Blumenthal nicht ganz so ausgeräumt aussehe wie in anderen Schlossanlagen, dann sei dies beabsichtigt, denn auch die Gärtnerei profitiere von der Bestäubungsarbeit von Nützlingen, so die Gemeinschaft. (mit at)

