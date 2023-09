Die Opas arbeiten im Garten der Kita "unter Beobachtung" der Enkel

Plus Ehrenamtliche bauen zusammen mit einer Firma für Spielplatzgestaltung die Spielgeräte im Garten der Kindertagesstätte Glücksburg in Adelzhausen.

Planerin Gertraud Szugat kann es gar nicht fassen. „Jetzt kommt der Hebauf“, ruft sie und lacht. Die Landschaftsarchitektin aus Friedberg baut zusammen mit Ehrenamtlichen und der Firma "gemeinsam gestalten" Kletter- und Balancierelemente für den Garten der neuen Kindertagesstätte Glücksburg in Adelzhausen. Passend zum Namen der Einrichtung entsteht auch eine Burg im Garten. Und die krönt Thomas Fottner vom Bauhof nun mit einem Bäumchen.

Seit drei Tagen wird im Garten gearbeitet, um einen naturnahen Spielbereich zu schaffen. Das Besondere an dem Projekt: Die Firma "gemeinsam gestalten" arbeitet Hand in Hand mit rund zehn Ehrenamtlichen.