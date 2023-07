Affing-Bergen

Neue Realschule in Lechhausen: Gehen Affing bald die Schüler aus?

Plus Rund 30 Prozent der Affinger Realschüler kommen aus Augsburg. Dort wird bald eine neue Schule gebaut. Was bedeutet das für den Standort in Bergen?

Von Carmen Jung

Rund 30 Prozent der Affinger Realschüler kommt aus dem Stadtgebiet Augsburg. Das wird sich ändern. Die Nachbarstadt plant den Bau einer neuen Realschule in Lechhausen. Dafür hat der Freistaat Bayern diese Woche grünes Licht gegeben. Was bedeutet das für die Realschule Affing im Ortsteil Bergen? Gehen ihr die Schüler aus?

Mit der Entscheidung des Freistaats hat der Landkreis Aichach-Friedberg gerechnet. Die Verantwortlichen befassen sich seit Längerem mit den Auswirkungen. So wird im aktuellen Schulbedarfsplan untersucht, wie sich in diesem Fall die Affnger Schülerzahlen bis 2040 entwickeln werden.

