Das Akkordeon-Ensemble Heim kommt zum "Wiederhören" nach Gebenhofen

Hanne Heim aus Augsburg bringt vielen Kindern in Affing und Umgebung Akkordeon bei. Sie gründet vor 50 Jahren ein Orchester. Es existiert noch immer.

Das Ensemble gibt es seit 50 Jahren, seine Mitglieder musizieren mit Akkordeons und es ist eher zufällig entstanden: das Akkordeon-Ensemble Hanne Heim, das im Laufe seiner Geschichte mehrfach erfolgreich an Meisterschaften teilgenommen hat. Zu seinem runden Geburtstag gibt es am Samstag, 8. Juni, ein Jubiläumskonzert in der Kirche Mariä Geburt in Gebenhofen ( Affing).

Gründerin Hanne Heim war ab 1970 Musiklehrerin in Gebenhofen und Mühlhausen. Sie erinnert sich noch gut an die Entstehungsgeschichte. Im Januar 1970 kam der damalige Bürgermeister Hugl auf sie zu. Sein Anliegen formulierte er so: "Woaschd, myr hom koa Musi in Gemhofa." Er verband damit die Bitte nach einem Akkordeon-Unterricht in Gebenhofen. Bei einer Umfrage zeigte sich großes Interesse. Die Musiklehrerin konnte deshalb schon im Februar mit 15 Kindern im alten Schulhaus mit dem Unterricht beginnen. Bereits im Dezember des gleichen Jahres stellte sich das Kinder-Orchester bei der Weihnachtsfeier des Sportvereins mit Erfolg vor.

Hanne Heim unterrichtet phasenweise bis zu 46 Kinder

Darauf folgte alljährlich ein Jahreskonzert im Gasthaus Lechner, bei dem es auch Beiträge anderer musikalischer Gruppen und Solisten gab. Ab 1981 begann das Akkordeon-Ensemble damit, an Orchester-Meisterschaften teilzunehmen: zunächst bei den schwäbischen aber auch bei deutschen und internationalen Meisterschaften. Mit Erfolg. Das Ensemble erzielte jeweils vordere Plätze. Höhepunkte waren Heim zufolge die Meisterschaften in Innsbruck. Dort nahm das Orchester fünfmal teil.

Die Orchestergründerin, die Zeit ihres Lebens in Augsburg wohnt, ist im März 80 Jahre alt geworden. Der Musikunterricht war ihre Leidenschaft. Am Telefon muss sie lachen, wenn sie sagt: "Ich war da verrückt." Täglich fuhr sie Richtung Affing, häufig auch am Samstagnachmittag. Phasenweise unterrichtete Heim 46 Schülerinnen und Schüler, die alle aus Affing und Umgebung kamen. Vor allem die Mädchen blieben dem Orchester lange treu. Buben sprangen häufig nach ein paar Jahren wieder ab. Da waren Fußball, der Sport und die Kumpels irgendwann wichtiger, erzählt sie.

Noch heute gibt das Akkordeon-Ensemble Konzerte

Bis 1995 gab Hanne Heim in Gebenhofen und die Jahre davor auch in Mühlhausen in der Schule Unterricht. Aus gesundheitlichen Gründen führte sie dann nur noch das Akkordeon-Orchester weiter – noch einige Jahre in Gebenhofen und später in Königsbrunn. Das ist bis heute so geblieben. Die Mitspieler im Orchester reduzierten sich, zum Teil auch aus beruflichen Gründen, und so verblieben für das Ensemble noch sechs Solistinnen, darunter Birgit Schiller aus Gebenhofen und Petra Stassinet aus Affing, beides ehemalige Schülerinnen Heims. Birgit Scharrer aus Königsbrunn, Maria Tyroller, Silvia Reismüller und Hanne Heim aus Augsburg vervollständigen das Ensemble.

Bis heute kommen alle Mitglieder mit Freude zur Probe und bieten sich an für Konzerte in kleinem Rahmen an. Zum Beispiel in Kirchen, wo sie gerne auch einen Gottesdienst gestalten. Besonders aber in Seniorenheimen in Friedberg und Augsburg ist das Ensemble ein stets gerne gesehener Gast.

Geht es nach der Orchesterleiterin und ihren Mitgliedern, spielt das Ensemble noch viele Jahre zusammen. "Wir wollen mit Musizieren und dem freundschaftlichen Verhältnis wie bisher den Zuhörern Freude bereiten", sagt Heim. Das gelingt offenbar. Vor allem auch Menschen, die Akkordeon noch nie im Orchester gehört haben, äußerten sich häufig begeistert, erzählt sie.

Das Konzert am 8. Juni in Gebenhofen wird für die Augsburger Musikerin ein "Heimspiel". Die Chancen stehen gut, dass sie im Publikum auf ehemalige Schülerinnen oder Schüler treffen wird. Diese wiederum erkennen womöglich Melodien wieder, die sie vielleicht selbst schon einmal im Akkordeon-Orchester gespielt haben. Auf dem Programm steht "gehobene Unterhaltungsmusik", kündigt Heim an. Unter anderem wird auch Bach zu hören sein.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Hälfte des Erlöses spendet das Akkordeon-Orchester selbst für die Renovierung der Gebenhofener Kirchenorgel. (AZ/jca)

Konzert: Das Akkordeon-Ensemble Hanne Heim spielt am 8. Juni um 16 Uhr in der Kirche in Gebenhofen.