Habecks Heizungspläne verärgern Affinger Bürgermeister

Plus Mit Hackschnitzeln möchte die Gemeinde eigene Einrichtungen mit Wärme versorgen. Winklhofer sieht das Projekt gefährdet. Dabei sollte jetzt geplant werden.

Mit einem Hackschnitzelheizwerk auf dem Bauhofgelände möchte die Gemeinde Affing in Zukunft mehrere kommunale Einrichtungen mit Wärme versorgen. Die jüngst getroffene Entscheidung für eine Affinger Nahwärmeversorgung sieht Bürgermeister Markus Winklhofer ( CSU) durch die Heizungspläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefährdet. Im Gemeinderat machte er jüngst seinem Ärger Luft.

Die Grundschule, die Gemeindeverwaltung, der Bauhof und die Mehrzweckhalle sollen über das gemeindliche Heizwerk künftig mit Wärme versorgt werden. Nach der im März getroffenen endgültigen Entscheidung war vorgesehen, ein Ingenieurbüro mit der Planung zu beauftragen. Der Bauausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung diesen Auftrag bereits vergeben.