Oma hat Schlaganfall während Autofahrt – 14-Jähriger wird zum Lebensretter

Plus Als 14-Jähriger verhindert Gregor Schmid aus Mühlhausen im Auto seiner Großmutter einen Unfall. Nun erhielt er von Ministerpräsident Markus Söder dafür eine Auszeichnung.

Es war ein Tag wie jeder andere. Gregor Schmid aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen konnte nicht ahnen, was auf ihn zukommen würde, als er im März vor zwei Jahren in das Auto seiner Großmutter, Magdalena Eberle, stieg. Durch sein beherztes Eingreifen wurde der damals 14-Jährige zum Lebensretter. Dafür zeichnete ihn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit der Christophorus-Medaille aus. Diese Medaille erhalten regelmäßig Menschen für eine Rettungstat unter besonders schwierigen Umständen.