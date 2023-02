Trotz großer Verbundenheit: Pfarrer Bauer verlässt "sein Affing"

Plus Der Seelsorger wechselt nach zehn Jahren in den Nachbarlandkreis nach Ehekirchen. Die Trennung fällt ihm nicht leicht. Dennoch hat sich Bauer dazu durchgerungen.

Im September werden es zehn Jahre, dass Pfarrer Max Bauer in Affing ist. Genau zu diesem Stichtag verlässt er die Pfarreiengemeinschaft Richtung Ehekirchen. Auch wenn ihm das nicht leicht fällt. Denn Affing ist zu etwas Besonderem für ihn geworden. Nicht nur, aber auch wegen des Tornados im Mai 2015.