50-Jähriger entblößt sich vor einer Frau und kommt vor Gericht

Plus Onaniert oder uriniert? Weil ein 50-Jähriger sich zweimal gegenüber einer Frau entblößt und sich diese dadurch belästigt sieht, muss er in Aichach vor Gericht.

An einem Mittag im September sitzt eine Frau in ihrem Auto auf einem Parkplatz in Aichach. Kurz bevor sie aussteigen will, entdeckt sie einen 50 Jahre alten Mann, der mit entblößtem Geschlechtsteil in ihrer Nähe sitzt und in ihre Richtung schaut. Gegenüber der Polizei wird sie später berichten, dass der 50-Jährige sie bemerkt und daraufhin zunächst sein Glied eingepackt habe. Als sie daraufhin aus dem Auto aussteigen wollte, habe sich der Angeklagte jedoch erneut entblößt, selbst angefasst und in ihre Richtung gelächelt. Dafür musste er sich nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück und spricht von Missverständnis

Die Staatsanwaltschaft warf dem 50-Jährigen vor, die Frau durch sein Verhalten sexuell belästigt zu haben. Die Klägerin, die selbst nicht vor Gericht erschien, hatte deshalb die Polizei gerufen. "Als sie uns alarmierte, war sie spürbar aufgewühlt und fürchtete sich", berichtete der an dem Tag diensthabende Polizist als Zeuge vor Gericht. Die Beamten hätten den Beschuldigten dann aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung in der Nähe des Tatortes aufgefunden und mit auf die Wache genommen. Dort habe der Mann angegeben, zwar uriniert, aber keine sexuellen Praktiken durchgeführt zu haben.

