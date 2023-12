Aichach

vor 34 Min.

Aichach sucht einen neuen Festwirt fürs Volksfest

Plus Die nächsten drei Volksfeste in Aichach werden ausgeschrieben. Der Kühbacher Brauereichef will nicht mehr Festwirt sein, sagt aber Unterstützung zu.

Von Claudia Bammer

Das Aichacher Volksfest wird für die nächsten drei Jahre ausgeschrieben. Darüber war sich der Stadtrat am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung einig, wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Das Volksfest soll wie bisher in der zweiten Juliwoche stattfinden und fünf Tage dauern.

Die Verkürzung von elf auf fünf Tage, die es erstmals in diesem Jahr gab, hatte der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz initiiert. Dieser ist seit 2013 Festwirt des Volksfestes, wobei er mit Gastronomiebetrieben zusammenarbeitete, die die Bewirtung im Festzelt übernahmen. In diesem Jahr musste er die Bewirtung allerdings kurzfristig selbst übernehmen - mit Hilfe der Brauereimitarbeiter und örtlicher Vereine. Das habe gut geklappt, sagt Beck-Beccoz rückblickend gegenüber unserer Redaktion. "Das Team hat sich fast zerrissen." Noch einmal sei das aber nicht denkbar. "Das kann ich nicht mehr garantieren."

