Aichacher Filmfestival hilft dem Rotary Club beim Helfen

Die Benefizveranstaltung bringt Filmakteure und Publikum zusammen. Nebenbei kommt der Erlös einer Reihe von karitativen Zwecken zugute. Wer diesmal bedacht wird.

Das Aichacher Filmfestival bringt jedes Jahr eine Reihe besonderer Filme auf die Leinwand und holt auch noch Schauspieler, Regisseure, Produzenten und andere Filmschaffende in die Stadt. Und nebenbei hat es auch noch einen guten Zweck. Die Erlöse lässt der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach, der das Festival mit dem Cineplex Aichach unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Habermann veranstaltet, regelmäßig guten Zwecken im Ausland, aber auch in der Region zukommen. Die Spenden aus dem Festival 2023 wurden nun im Aichacher Cineplex übergeben.

Fast 20.000 Euro sind im vergangenen Jahr zusammengekommen, berichtete Rotary-Präsident Ulrich Hartmann. 10.000 Euro davon hat er zusammen mit seiner Frau Thekla schon vor einiger Zeit übergeben. Sie gingen an das soziale Hauptprojekt seiner Präsidentschaft, das Osteopathische Kinderzentrum Filumi in Litauen. Dort hilft seit 2021 ein interdisziplinäres Team aus qualifizierten Ärzten, Therapeuten, Osteopathen und Heilpraktikern Kindern und Jugendlichen, die an schweren Erkrankungen oder Behinderungen leiden.

Empfänger aus der Umgebung von Aichach und Schrobenhausen

Der zweite Teil des Erlöses geht an Organisationen und Vereine in der Umgebung. Darunter war Andrea Mayr von der Familienpflegestation Aichach-Friedberg. "Wir kommen immer dann, wenn Mama krank ist", beschrieb sie im Kino, was sie und ihre Kolleginnen tun. Für die Hannes & Lissy Meisinger Multiple Sklerose Stiftung Aichach nahm Stiftungsvorsitzende Gabriele Schön den Scheck in Empfang. Das Geld wird verwendet, weiterhin Menschen, die an der "Krankheit mit den tausend Gesichtern" leiden, zu unterstützen.

Hülya und Feridun Mikiroglu aus Aichach haben vier Kinder. Drei von ihnen müssen mit zum Teil schwersten Beeinträchtigungen zurechtkommen. Vor einiger Zeit wurde das Auto der Familie bei einem unverschuldeten Unfall stark beschädigt. Die Spende hilft nun dabei, einen gebrauchten Ersatz anzuschaffen, den die Familie sonst nicht finanzieren hätte können. Yvonne Laves von der Offenen Behindertenarbeit in Aichach betonte bei der Spendenübergabe, welche Bedeutung das Fahrzeug hat, um der Familie ein gewisses Maß an Mobilität zu ermöglichen.

Kinderhilfe in Litauen, Theaterworkshop in Hörzhausen

Eine lange Beziehung hat der Rotary Club zur Litauen-Kinderhilfe Schrobenhausen. Manfred Schwaak gründete den Verein 1994. Er unterstützt unterschiedlichste Hilfsprojekte für Kinder in dem baltischen Land. Die Leitung des Vereins hat mittlerweile die Tochter des Gründers Manfred Schwaak, Eva Klingenberg, mit ihrem Mann Sven inne. Beide waren ebenfalls gekommen, um sich für die Unterstützung zu bedanken. Schließlich erhält auch der "Kinder-Theaterworkshop" von Afra und Hans Kriss aus Hörzhausen einen Teil des Erlöses.

Der Rotary Club achte immer darauf, dass die Spenden an "solide Einrichtungen" und für seriöse Projekte verteilt würden, betonte Ulrich Hartmann. Das wird auch beim kommenden Filmfestival der Fall sein. Es findet im Herbst statt und ist bereits das zehnte - ein Jubiiläumsfestival. (AZ)