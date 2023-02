Azubis der Stadt Aichach fahren kostenlos mit Bus und Bahn

Die Stadt Aichach zahlt ihren Auszubildenden das 365-Euro-Ticket des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds. Der Finanzausschuss sieht es als "Zuckerl".

Auszubildende der Stadt Aichach bekommen künftig das 365-Euro-Ticket des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) bezahlt. Das beschloss der Finanzausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Mit dem Ticket, das umgerechnet einen Euro pro Tag kostet, können sie ein Jahr lang kostenlos im Verbundgebiet mit Bus und Bahn fahren. Beantragt hat die Kostenübernahme die CSU-Fraktion, die darauf verwies, dass zum Beispiel der Landkreis seinen Azubis dieses Angebot bereits macht.

Die Stadt Aichach bildet derzeit 19 junge Menschen aus

Derzeit absolvieren laut Hauptamtsleiterin Aurelija Igel 19 junge Leute eine Ausbildung bei der Stadt Aichach: fünf als Verwaltungsfachangestellte, zwei als technische Azubis in Wasserwerk und Kläranlage und zwölf als Praktikanten und Praktikantinnen in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas). Wie Igel berichtete, benutzen die Nachwuchskräfte den öffentlichen Nahverkehr bislang zum Großteil, um zur Schule zu kommen. Die Kosten dafür erstattet ihnen bislang die Stadt in der Regel etwa zur Hälfte. Mit dem 365-Euro-Ticket müssen die Azubis künftig keinen Eigenanteil mehr zahlen, wenn Wohnort und Schulort im Verbundgebiet liegen.

Den Weg zur Arbeit legen laut Igel bislang die meisten mit dem Auto zurück, unter anderem wegen unpassenden Abfahrtszeiten oder der ungünstigen Lage der Haltestelle oder des Arbeitsortes, zum Beispiel bei Kitas in den Ortsteilen. Das 365-Euro-Ticket können die Azubis für den Schulweg, den Arbeitsweg, aber auch privat nutzen.

Kosten für die Stadt Aichach halten sich in Grenzen

Für die Stadt halten sich die Kosten in Grenzen. Für die derzeit 19 Azubis wären es Kosten von knapp 7000 Euro pro Jahr. Bei Vollbesetzung der 20 Praktikanten-Stellen in den Kitas wären es knapp 10.000 Euro pro Jahr. Der Finanzausschuss war sich einig, den Auszubildenden dieses "kleine Zuckerl" zukommen zu lassen.