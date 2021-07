AVV rollt das 365-Euro-Ticket für Bus, Tram und Bahn in der Region aus

Plus Ab August gilt das 365-Euro-Ticket im gesamten Gebiet des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV). Wer das Angebot nutzen kann und wo es zu haben ist.

Das 365-Euro-Ticket ist beschlossene Sache. Ab 1. August ist es zu haben. Dann können Schüler und Auszubildende damit ein ganzes Jahr Bus, Tram und Bahn fahren. Das Ticket gilt im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds AVV, das sich immerhin von Dinkelscherben bis nach Radersdorf bei Kühbach erstreckt und vom Süden Schwabmünchens bis nach Otting-Weilheim im Norden von Donauwörth. Ein Gewinn für viele Familien, doch die Verkehrsverbände rechnen mit einem dicken Defizit.