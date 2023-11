B300-Brücke wird saniert - Zunächst gibt es eine Behelfsabfahrt

Im nächsten Jahr wird die Brücke über die Kreisstraße nach Unterwittelsbach saniert. Jetzt laufen die ersten Arbeiten in Aichach. Es geht um ein Provisorium.

Im nächsten Jahr wird die B300-Brücke über die Kreisstraße AIC30 zwischen Aichach und dem Stadtteil Unterwittelsbach erneuert. Die Vorarbeiten dafür sind diese Woche angelaufen. Das Staatliche Bauamt Augsburg lässt eine Behelfsabfahrt von der B300 hinab zur Kreisstraße bauen.

Acht Monate werden die Arbeiten zur Erneuerung der Brücke im nächsten Jahr in Anspruch nehmen. Laut Mitteilung des Bauamts werden sie zwischen April bis November durchgeführt. In dieser Zeit steht auf der Bundesstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Nachts soll der Verkehr wechselseitig mit einer Ampel durch die Baustelle geführt werden. Tagsüber ist das wegen der Menge des Verkehrs nicht möglich. Also muss eine Fahrtrichtung umgeleitet werden.

Verkehr Richtung Schrobenhausen wird durch Unterwittelsbach geleitet

Die Beeinträchtigungen möchte das Bauamt möglichst gering halten. Deshalb wird aktuell eine Behelfsabfahrt von der B300 hinunter zur Kreisstraße erstellt. Über diese soll während der Sanierung der Verkehr in Richtung Schrobenhausen von der Bundesstraße ab- und über Unterwittelsbach umgeleitet werden. Nördlich von Unterwittelsbach kann der umgeleitete Verkehr wieder auf die B300 auffahren. Die Rampe soll Mitte Dezember fertig sein.

Zunächst stand die Überlegung im Raum, eine weitere provisorische Rampe zu bauen, um den Verkehr noch vor Unterwittelsbach wieder auf die B300 zu leiten und damit den Aichacher Ortsteil zu verschonen. Dieser Plan aber könne "leider nicht realisiert werden" heißt es von der Behörde. Sowohl der Baugrund als auch die Eingriffe in Natur und Landschaft hätten den Bau nicht zugelassen.

Das Bauamt bedauert, dass "leider (....) keine anderweitigen Bauverfahren sowie Umleitungen zur Verfügung" stünden, um Beeinträchtigungen zu verringern. Schon jetzt bittet die Behörde um Verständnis dafür. Zugleich verweist sie auf das Ziel, die Straßeninfrastruktur in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. (AZ)