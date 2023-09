Landkreis Aichach-Friedberg

Baut Aichach einen Naturkindergarten oder einen Kindergarten in der Natur?

Ein solcher Bau in Holzmodulbauweise soll für den Naturkindergarten am Grubet in Aichach entstehen.

Plus Eine Heizung macht den Unterschied, wie der Naturkindergarten in Aichach am Grubet baurechtlich behandelt wird. Landrat und Bürgermeister klagen über Bürokratie.

Von Claudia Bammer

Im Wald spielen, nah an der Natur: Die Stadt Aichach plant am Grubet einen Waldkindergarten. Doch bei der Baugenehmigung gab es unerwartet Probleme, wie Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber unserer Redaktion bestätigen. Ähnlich ist es beim Kissinger Waldkindergarten. Metzger sieht darin eine überbordende Bürokratie und kündigte an, falls nötig, "politisch zu entscheiden". Wie der Landrat klagt Habermann über die Bürokratie, die solche Projekte bremst.

Ein Naturkindergarten unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Waldkindergarten. Die Kinder halten sich draußen auf, das muss aber nicht in einem Wald sein. Lediglich für sehr schlechtes Wetter gibt es eine Unterkunft, zum Beispiel eine Jurte oder eine Art Bauwagen. Die Stadt Aichach wollte für die zwei am Grubet geplanten Gruppen zunächst zwei sogenannte Kita-Wagen anschaffen, schwenkte aber auf einen Holzmodulbau um.

