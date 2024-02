Bei Aichach tauchen weitere Hakenkreuz-Schmierereien auf

Erneut werden bei Aichach Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt. Damit setzt sich eine Serie fort, die zum Jahreswechsel begann. Drei Tatverdächtige wurden bereits gefasst.

Bei Aichach sind am Montag erneut Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt worden. Dieses Mal an der Brücke über die Bundesstraße B300 am Wittelsbacher Weg. Wie die Polizei mitteilte, sprühten bislang unbekannte Täter an zwei Verkehrsschilder sowie auf den Fußweg mehrere Hakenkreuze.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 08251/8989-0. Sie prüft, ob die aktuellen Taten in Zusammenhang mit der Graffiti-Serie im Stadtgebiet stehen.

Polizei fasst drei tatverdächtige junge Männer in Aichach

Wie berichtete, hatte die Polizei in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sie drei tatverdächtige junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren ermittelt hat. Das Trio war den Beamten bei einer Kontrolle auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach ins Netz gegangen. Die Polizei fand im Wagen der drei jungen Männer Farbspraydosen sowie Aufbruchswerkzeug. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellte sie weitere Beweismittel sicher.

Nach Angaben der Polizei von voriger Woche ergaben Ermittlungen, dass das Trio unmittelbar vor der Kontrolle auf dem Milchwerk-Gelände in ein Vereinsheim an der Straße Am Hang im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell eingebrochen war. Die Beute aus diesem Einbruch entdeckten die Beamten ebenfalls in dem Auto.

Polizei ermittelt, mit welchen Straftaten das Trio in Verbindung steht

Die Polizei ermittelt aktuell, inwieweit die drei jungen Männer und möglicherweise weitere Täter mit weiteren Straftaten im Stadtgebiet Aichach in Verbindung zu bringen sind. Dazu laufen nach Informationen unserer Redaktion aktuell zahlreiche Vernehmungen. Zum Ermittlungsstand konnte die Polizei auf Anfrage noch nichts mitteilen. Wie mehrfach berichtet, war es seit dem Jahreswechsel immer wieder zu Hakenkreuz-Schmierereien, Vandalismus und Einbrüchen gekommen. Ein Hakenkreuz-Graffiti wurde unter anderem an einem Pfeiler der frisch sanierten Brücke zwischen den Aichacher Stadtteilen Unterwittelsbach und Walchshofen entdeckt.

