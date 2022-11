Aichach

Beim Neujahrskonzert in Aichach gibt es ein "Feuerwerk der Operette"

Plus Günter Schulzke präsentiert ein Ensemble, das Melodien aus bekannten Operetten und Welthits singen wird. Das Benefizkonzert ist zugunsten der Kartei der Not.

Die Telefone im Aichacher Rathaus laufen schon langsam heiß. Die Anruferinnen und Anrufer erkundigen sich schon nach Karten für das Neujahrskonzert. 2021 war es wegen der Pandemie in ein Frühjahrskonzert umgewandelt worden, heuer hatte es trotz mehrerer Anläufe nicht stattfinden können. Im kommenden Jahr will die Stadt Aichach aber wieder durchstarten und beim inzwischen 18. Neujahrskonzert am Sonntag, 8. Januar, im Pfarrzentrum ein "Feuerwerk der Operette" präsentieren. Das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, spielte bislang insgesamt 56.000 Euro ein. Eines ist diesmal anders beim Konzert.

