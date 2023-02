Aichach

Besucher an Füßen rausgezogen? Security von Baarer Brauereifest angeklagt

Wegen eines Vorfalls auf dem Brauereifest in Baar im vergangenen Jahr mussten sich zwei Sicherheitsmitarbeiter vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Plus Ein Vorfall auf dem Unterbaarer Brauereifest 2022 bringt mehreren Sicherheitsleuten eine Anklage ein. Sie sollen einen Besucher buchstäblich aus dem Zelt geworfen haben.

An Händen und Füßen sollen drei Sicherheitsleute auf dem Unterbaarer Brauereifest im vergangenen Jahr angeblich einen 24-Jährigen aus der Bar im Zelt gezogen haben. Draußen sollen sie ihn auf den Boden geworfen und dabei auch ein T-Shirt des Besuchers aus dem nördlichen Landkreis zerrissen haben. Die drei Sicherheitsleute – 28, 24 und 23 Jahre alt – waren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Am Amtsgericht in Aichach kam es zum Prozess. Fast zehn Zeugen sagten dort aus.

