Betrunkener Autofahrer kommt in Aichach von der Straße ab

Einen Unfall hat ein 26-Jähriger am Samstagabend in Aichach verursacht.

Ein alkoholisierter Autofahrer kracht in der Martinstraße in Aichach in die Wand eines Verbrauchermarkts. Er verschwindet zunächst, kommt dann aber zur Polizei.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend in Aichach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige gegen 22.30 Uhr auf der Martinstraße in Richtung Sudetenstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und krachte mit seinem Auto in die Hauswand eines Verbrauchermarktes. Danach setzte er seine Fahrt zunächst noch einige Meter fort. Als wegen der Schäden an seinem Auto ein Weiterfahren nicht mehr möglich war, ließ der Mann es stehen und entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Kurze Zeit später erschien der 26-Jährige allerdings laut Polizei reumütig auf der Dienststelle und räumte ein, der verantwortliche Fahrer gewesen zu sein. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,0 Promille, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Feuerwehr Aichach muss die Unfallstelle säubern Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Zwei seiner drei Mitfahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Aufgrund der großflächigen Verunreinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr Aichach mit mehreren Personen und Fahrzeugen vor Ort.

