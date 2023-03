Bluttat in Aichach: Schwerverletzte Ehefrau sucht Zuflucht bei Nachbarin

Plus Eine 51-Jährige wird angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Blutüberströmt flüchtet sie zu einer Nachbarin, die den Notruf absetzt. So erlebte die 42-Jährige den Vorfall.

Das Sträßchen in der Aichacher Innenstadt strahlt Wohnidylle pur aus. Die schmale gekieste Straße ist menschenleer. Vögel zwitschern. Abgesehen von etwas Verkehrslärm im Hintergrund ist es ruhig. Die Sonne scheint zwischen Wolkenlücken auf gepflegte Vorgärten und erste Blüten an den Sträuchern. Am Dienstagvormittag deutet hier nichts mehr auf die blutige Auseinandersetzung unter Eheleuten hin, die nicht einmal 24 Stunden zuvor mit dem Tod des 50-jährigen Mannes und schwersten Verletzungen der 51-jährigen Ehefrau endete. Eine Nachbarin hat ihr vermutlich das Leben gerettet.

Das Einfahrtstor des kleinen Anwesens ist geschlossen. Ein Warnschild hängt daran. Neben dem Bild eines Hundes prangt der launige Spruch: "Vorsicht. Ich brauche fünf Sekunden bis zur Tür? ... und du?" Dahinter sind zwei Autos geparkt. Hier hat sich am späten Montagmittag das tödliche Drama abgespielt. Zwei Häuser weiter steht ein älterer Herr in seinem Vorgarten. Noch immer kann er kaum glauben, was geschehen ist. "Wie kommt so was?", fragt er sich.

Die schwer verletzte Ehefrau ist noch nicht vernehmungsfähig

Eine Antwort darauf haben die Ermittler der Kriminalpolizei Augsburg am Dienstag noch nicht gefunden. Sie erhoffen sich Aufschlüsse über die Todesursache, sobald der Leichnam des Mannes obduziert ist. Ergebnisse der für Dienstag angesetzten Obduktion werden am gleichen Tag laut Pressesprecher Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium in Augsburg nicht mehr erwartet. Nur eines steht zum Glück fest: Die Ehefrau ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Sie ist noch nicht vernehmungsfähig.

Von all dem hat der ältere Herr in der Nachbarschaft am Montag noch keine Ahnung, als gegen 13 Uhr ein Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften eintrifft. Der Mann sieht Polizisten mit Helm und Visier auf der Straße stehen und fragt sich: "Oh Gott, was ist jetzt passiert?" Doch er denkt nicht im Traum daran, dass etwas mit dem benachbarten Ehepaar sein könnte. "Nette Leute", stellt er sinnierend fest.

Bluttat in Aichach: Die 42-jährige Nachbarin fühlt sich wie "im falschen Film"

Nicht weit weg haben sich am Vortag dramatische Szenen abgespielt. Eine 42-jährige Nachbarin hat sie zum Teil hautnah miterlebt. Sie wird für die 51-jährige Ehefrau zum Rettungsanker. Unserer Redaktion erzählt die 42-Jährige am Dienstag, was passiert ist: dass sie ausnahmsweise eine halbe Stunde früher von der Arbeit heimgekommen ist, dass sie alle Fenster zum Lüften geöffnet hat, als es plötzlich Sturm läutet. Sie öffnet. Vor der Tür steht die Nachbarin - blutüberströmt. Die Schwerverletzte sagt ihr, der Ehemann sei das gewesen. Die 42-Jährige erzählt: "Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im falschen Film."

Sie hat Angst. Trotzdem funktioniert sie. Sie hilft der blutenden Frau, verriegelt die Fenster, lässt die Rollläden hinunter, setzt einen Notruf ab, versucht das Blut zu stillen. Es ist überall. Die 51-Jährige hat mehrere Wunden. Die Frau spricht mit der Schwerstverletzten, die "beinahe wegkippt", um sie bei Bewusstsein zu halten. Nach ein paar Minuten ist die Polizei da, kurz darauf der Notarzt.

Laut Polizei hat der Mann wohl mehrmals auf seine Frau eingestochen

Beim Erzählen versagt der 42-Jährigen die Stimme. Sie weiß, dass ihr speiübel war, dass sie den Nachbarn noch im Garten gesehen hat. Später erfährt sie, dass er nicht mehr lebt. Im Pressebericht heißt es, der Mann habe sich beim Eintreffen der Polizei mutmaßlich noch im Haus aufgehalten. Kurz darauf finden ihn die Beamten im Garten mit schweren Schnittverletzungen. Trotz sofortiger Versorgung und Reanimationsversuchen stirbt er vor Ort.

Was bis dahin geschehen ist, ist noch wenig bekannt. Die Polizei teilt mit, dass das Ehepaar in Streit geraten war. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann während der Auseinandersetzung mehrmals mit dem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben. Die Schwerstverletzte wird sofort ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein Sprecher war am Montagabend davon ausgegangen, dass sich der Mann die Schnittverletzungen selbst beigebracht hat. Ob das tatsächlich der Fall war, müsse die Obduktion klären, sagt Pressesprecher Hartmann am Dienstag. In einem Punkt ist sich die Polizei bereits sicher: "Derzeit bestehen aber am bislang bekannten Tathergang keine begründeten Zweifel, von einem Fremdverschulden oder einer Beteiligung anderer Personen wird aktuell nicht ausgegangen."

Nach der Bluttat herrscht in der Nachbarschaft in Aichach Bestürzung

Das ändert nichts an der Bestürzung in der Nachbarschaft. Der ältere Herr schüttelt am Dienstagvormittag den Kopf: "Das ist ganz, ganz schlimm." Dinge, die jeder aus dem Fernsehen kenne, spielten sich plötzlich vor der eigenen Haustüre ab. Ähnlich sieht das die 42-Jährige. Sie ist noch immer fassungslos. Das tödliche Drama setzt ihr zu. Nach einer schlaflosen Nacht ist sie am Dienstag trotzdem zur Arbeit gegangen. Um sich abzulenken.

Vielleicht wird sich die 42-Jährige bei dem Psychologen melden, der schon am Tattag für sie da war. Die dramatischen Ereignisse werden sie sicher nicht so schnell loslassen. Die Frau pflegte ein gut nachbarschaftliches Verhältnis zu dem kinderlosen Ehepaar. Sie und die 51-Jährige gingen manchmal gemeinsam mit ihren Hunden Gassi. Auch mit deren Mann kam sie gut aus. Ihr Nachbar sei ein "ganz ruhiger, sympathischer, netter Mann" gewesen, erzählt sie, "der war immer lieb. Ich habe ihn nie schreien hören". Es herrscht Ratlosigkeit in dem kleinen idyllischen Sträßchen am Tag danach.