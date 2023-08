Aichach

vor 20 Min.

Die alte Sparkasse am Aichacher Stadtplatz ist verkauft

Plus Der Stammsitz der Sparkasse gehört jetzt einer Immobilien-Gesellschaft. Die Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen bleibt im Erdgeschoss.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Seit über einem Jahr ist die frühere Stadtgeschäftsstelle der Sparkasse am Stadtplatz, Stammsitz der Bank in Aichach, nur noch eine Selbstbedienungsfiliale. Jetzt hat die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen das Gebäude verkauft, bleibt dort aber weiter im Erdgeschoss als Mieter. Das teilte am Dienstag Vorstandsmitglied Michael Appel mit. Neuer Eigentümer ist die Stadtplatz 32 GbR. Sprecher der Gesellschaft ist der Aichacher Immobilien-Unternehmer Peter Mannweiler.

Seit Juli 2022 sind die fünf Mitarbeiter der Stadtgeschäftsstelle in die Hauptstelle an der Donauwörther Straße umgezogen. Geblieben sind die Terminals. Der Vorstand begründete die Entscheidung damals mit der Digitalisierung und dem stark veränderten Nutzungsverhalten der Kunden. Der Kontakt mit der Sparkasse läuft immer mehr über Internet und Telefon und weniger am Serviceschalter. Derzeit sind noch zwölf Filialen der Bank im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes und im Umkreis der Lenbachstadt mit Mitarbeitern besetzt, zwei davon sind die sogenannten Kompetenzcenter in Aichach und Schrobenhausen sowie sechs Selbstbedienungsfilialen und drei SB-Pavillons. Die Umstellung und die Betreuung aller Kunden aus der Stadt in der Hauptstelle sei reibungslos verlaufen, so Appel, der im Vorstand für die Filialen zuständig ist. An der Donauwörther Straße hat die Sparkasse in den vergangenen Jahren über eine halbe Million Euro in den Kundenbereich investiert und auch technisch aufgerüstet. Ein Vorteil dort für viele Kunden sei auch der große Parkplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen