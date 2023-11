Drei Unfälle auf der Augsburger Straße

Dreimal kracht es am Dienstag auf der Augsburger Straße in Aichach. Bei den Unfällen werden laut Polizei zwei Frauen leicht verletzt.

Drei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstag auf der Augsburger Straße in Aichach ereignet, zwei davon in Kreisverkehren. Das berichtet die Polizei. Nachdem eine 62-Jährige gegen 5.45 Uhr mit ihrem Auto von der Industriestraße in den Kreisverkehr mit der Augsburger Straße eingefahren ist, wurde sie von einem 55-jährigen Autofahrer übersehen, der aus nördlicher Richtung in den Kreisverkehr einfuhr. Die Frau wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 7500 Euro. Die Feuerwehr Oberbernbach war im Einsatz.

Ein weiterer Unfall ereignete sich im nördlichen Kreisverkehr beim Milchwerk. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte von der Wiesenstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren, übersah dabei aber laut Polizei das Auto einer 19-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

17.000 Euro Schaden bei Unfall in Aichach

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus der Maxstraße auf die Augsburger Straße auf und wollte hier in nördliche Richtung weiterfahren. Beim Abbiegen übersah er jedoch das Auto einer aus Norden kommenden 29-jährigen Frau. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte mit verkehrslenkenden Maßnahmen und bei der Straßenreinigung, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 17.000 Euro. (bac)