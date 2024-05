Aichach

vor 2 Min.

Erboster Vater droht dem Freund seiner Ex-Frau mit dem Tod

Wegen Bedrohung stand ein 43-Jähriger in Aichach vor Gericht.

Plus Wegen eines Vorfalls mit seinem Sohn verschickt der 43-Jährige mit dem Handy eine drastische Nachricht. Er war aus einem bestimmten Grund aufgewühlt.

Von Gerlinde Drexler

Emotional ziemlich aufgewühlt war ein 43-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg, als er zum Handy griff, um eine Nachricht an seine Ex-Frau zu verfassen. Darin drohte er, ihrem Partner den Penis abzuschneiden und ihn „in sein verlogenes Maul zu stopfen“. Gegen den Strafbefehl über 4500 Euro (90 Tagessätze zu je 50 Euro) wegen Bedrohung hatte er Strafbefehl eingelegt. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach kam auch zur Sprache, was ihn so wütend gemacht hatte.

Prozess in Aichach: 43-Jähriger bedroht anderen Mann

Die Achterbahnfahrt der Gefühle begann für den 43-Jährigen schon früher, weil der andere, mit dem er damals noch befreundet war, bereits während der Ehe seine Frau angebaggert hatte, wie der Angeklagte aussagte. Die beiden Freunde hatten sich wieder versöhnt und der andere war sogar Taufpate eines der Kinder des 43-Jährigen. Kurz nach der Trennung des Ehepaares war der Freund dann bei der Frau eingezogen. Das Fass zum Überlaufen brachte aber, als er dem Sohn des Angeklagten seinen Penis zeigte, um zu demonstrieren, wie „ein richtiger Mann aussehen sollte“. Wutentbrannt griff der 43-Jährige daraufhin zum Handy und setzte eine Nachricht an seine Ex ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen