Aichach

Erdbeben-Hilfe aus Aichach: Wie geht es den Menschen in der Türkei?

Plus Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 betrifft auch Angehörige von türkischstämmigen Familien in Aichach. Sie starten spontan eine Hilfsaktion. Was ist daraus geworden?

Von Manfred Zeiselmair

Das schreckliche Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien hat am 6. Februar vergangenen Jahres etwa 60.000 Menschen das Leben gekostet. Allein in der Türkei wurden dabei fast zwei Millionen Menschen obdachlos. Zu den von der Katastrophe Betroffenen zählten auch viele Angehörige türkischstämmiger Familien aus dem Aichacher Land.

Das Aichacher Humanitas-Mitglied Tolga Buldu (vorne) hatte sich mit einem Hilfstransport und einem elfköpfigen Helferteam unmittelbar nach der Katastrophe auf den Weg ins Erdbebengebiet gemacht. Foto: Tolga Buldu

Die Aichacher Hilfsorganisation Humanitas hat damals sehr schnell auf die Schreckensmeldungen reagiert und zu einer spontanen Spendenaktion aufgerufen. In kürzester Zeit waren Unmengen an dringend benötigten Hilfsgütern wie Decken, Zelte und Winterkleidung zusammengekommen. Schließlich machte sich eine elfköpfige Gruppe unter der Leitung von Humanitas-Koordinator Tolga Buldu in einem Konvoi mit fünf voll beladenen Kleintransportern und einem 40-Tonner-Lastzug von Aichach aus auf den Weg ins Erdbebengebiet. Buldu berichtete damals von katastrophalen Verhältnissen vor Ort. Was ist seitdem im Erdbebengebiet passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

