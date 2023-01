Aichach

17:30 Uhr

Es wuselt beim Secondhand-Faschingsmarkt im Pfarrzentrum

Plus Noch mehr Besucherinnen und Besucher als vor Corona kommen nach Aichach, um sich ein Kostüm für die Faschingssaison auszusuchen.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

„Schau mal, ein Indianerkostüm“, ruft Mona Kugler begeistert. Die sechsjährige Aichacherin ist eine von vielen Besucherinnen und Besuchern, die sich am Samstag beim Secondhand-Faschingsmarkt im Aichacher Pfarrzentrum im wahrsten Sinne des Wortes ins Getümmel stürzen. „So was habe ich ja noch nie erlebt“, staunt Stefan Schill. Er hat als Fahrer für die „Aktion Hoffnung – Hilfe für die Mission“, die den Faschingsmarkt gemeinsam mit dem Missionskreis Aichach veranstaltet, die Kostüme angeliefert. Dicht an dicht hängen mehrere Hundert Kostüme für Damen, Herren und Kinder nun auf den Ständern. Und dicht drängeln sich auch die Besucherinnen und Besucher durch das Pfarrzentrum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen