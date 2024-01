Fahranfänger missachtet Stoppzeichen und verursacht Unfall

Ein 18-Jähriger kracht in Aichach mit seinem Auto in einen anderen Wagen. Dessen Fahrer wir dabei verletzt. Die Aichacher Feuerwehr sichert den Unfallort ab.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat in Aichach einen Unfall verursacht, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann am Sonntag kurz nach 15 Uhr mit seinem Seat auf der Krankenhausstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Einfahren in die Freisinger Straße missachtete er das für ihn geltende Stoppzeichen und kollidierte mit einem stadteinwärts fahrenden Hyundai. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Seat anschließend noch gegen einen im Kreuzungsbereich geparkten Nissan.

Unfall in Aichach: 57-Jähriger wird verletzt

Während der Fahranfänger unverletzt blieb, zog sich der 57-jährige Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Aichach vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)