Fiat Ellenator landet bei Unfall in Aichach auf dem Dach

Der 16-jährige Fahrer ist laut Polizei im Kreisverkehr in der Augsburger Straße in Aichach zu schnell unterwegs. Der dreirädrige Fiat kippt deshalb um.

Der Fahrer eines voll besetzten Fiat Ellenator hat am Mittwochabend in Aichach einen Unfall gebaut. Der Wagen, den aufgrund seiner Bauweise Jugendliche ab 16 Jahren fahren dürfen, landete an einem Kreisverkehr in der Augsburger Straße auf dem Dach.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 16-jährige Fahrer gegen 20.45 Uhr am Milchwerk in den Kreisverkehr ein, um in die Theodor-Heuss-Straße zu gelangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Jugendliche dabei zu schnell unterwegs. Deshalb kippte das Auto im Kreisverkehr um und blieb auf dem Dach liegen. Entgegen erster Meldungen wurde laut Mitteilung der Feuerwehr Aichach niemand eingeklemmt. Die vier jungen Leute konnten sich selbst aus dem Auto befreien.

Straßensperrung nach Totalschaden in Aichach

Der Fahrer und zwei 18-jährige Passagiere blieben unverletzt. Eine 15-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die der Rettungsdienst vor Ort versorgte. Am Fiat Ellenator entstand laut ersten Schätzungen Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme leitete die Feuerwehr den Verkehr einseitig an der Einsatzstelle vorbei. Nach etwa einer Stunde war die Straße wieder frei. (jca)