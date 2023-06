Beim Gmoafest in Sielenbach werden Stammzellspender gesucht

Beim Feiern wollen die Sielenbacher kranke Menschen nicht vergessen. Beim Gmoafest Sielenbach-Tödtenried organisieren sie eine Typisierungsaktion für die DKMS.

Die Hilfe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg geht weiter für Patienten und Patientinnen, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind: Beim Gmoafest Sielenbach Tödtenried am Samstag, 17. Juni, organisieren die Vereine eine Typisierungsaktion für die DKMS, früher bekannt als Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Für die DKMS haben schon viele Typsierungsaktionen im Wittelsbacher Land stattgefunden, auch an den Beruflichen Schulen in Aichach. Laut Brigitte Lehenberger, die ehrenamtlich für die DKMS arbeitet, ist die Herausforderung, immer wieder junge Menschen ab 17 Jahren zu erreichen, um den demografischen Wandel in der Spenderdatei abzufangen; für Spender gilt in der Datei eine Altersgrenze von 61 Jahren, für die Aufnahme in die Datei sind es 55 Jahre. "Zehn Prozent der betroffenen Patientinnen und Patienten warten leider immer noch vergeblich auf ihren passenden Lebensspender", so Lehenberger.

Der TSV Sielenbach gibt den Anstoß

Die Initiative für die Typisierungsaktion beim Gmoafest hat Holger Blaufuss vom TSV Sielenbach von einem Aufruf der bayerischen Sportvereine mit nach Sielenbach genommen. Zusammen mit allen Vereinsverantwortlichen wurde beschlossen: "Wir helfen als Gemeinde mit allen Vereinen!" Sie würden sich nun freuen, wenn sich beim Gmoafest wieder viele junge Leute ab 17 Jahren und weitere Interessierte bis 55 Jahren neu bei der DKMS aufnehmen lassen.

308 Einwohner und Einwohnerinnen des Postleitzahlenbereichs der Gemeinde Sielenbach haben sich bereits typisieren lassen – etwa 17 Prozent. "Das ist eine beeindruckende Zahl", stellt Lehenberger fest. Beeindruckend sei auch, dass bereits fünf Stammzellspender aus ihnen hervorgegangen sind.

Zwei Spender aus dem Raum Sielenbach

Zwei von ihnen sind Christian Erhard und Franziska Staricha.

Christian Erhard nahm 2017 an einer Typisierungsaktion in Aichach teil, zu der die Mayer & Söhne Druck und Mediengruppe, das Amtsgericht Aichach, die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Zenker Backformen, Züblin Timber, die Julius Zorn GmbH und die Stadt Aichach aufgerufen hatten. Im Frühjahr 2021 konnte Erhard durch eine periphere Stammzellspende aus dem Blut einem Mann mittleren Alters aus Italien die Chance auf ein neues Leben schenken. "Die angekündigten Grippesymptome bei der Stimulierung der Stammzellbildung habe ich schon gespürt. Das war aber schnell wieder vorbei", erzählt er. "Geblieben ist das schöne Gefühl, einem Menschen das Leben gerettet zu haben!"

Christian Erhard hat als Stammzellenspender einem Mann in Italien geholfen. Foto: Rita Erhard

Daran, dass Christian Erhard zum Lebensspender werden konnte, hat Franziska Staricha (geborene Moser) einen Anteil. Staricha hat sich bereits 2013 an der Berufsschule Aichach mit 43 Mitschülern und Mitschülerinnen typisieren lassen und ist eine von seither sechs Stammzellspendern und -spenderinnen aus diesem Aufruf. 2014 schenkte sie – ebenfalls durch die periphere Stammzellspende – einem damals 68-jährigen Holländer die Chance auf ein neues Leben. 2017 organisierte sie bei Julius Zorn mit ihrer Kollegin Franziska Hintermüller aus Dasing, ebenfalls Stammzellspenderin, den Typisierungsaufruf ihres Arbeitgebers mit.

Gmoafest auf dem Dorfplatz in Sielenbach

Auch Christian Erhard und Franziska Staricha hoffen, dass sich beim Gmoafest viele typisieren lassen. Die Aufnahme sei ganz einfach mit einem Wangenabstrich. Das Gmoafest findet von 15 bis 21 Uhr auf dem Dorfplatz in Sielenbach statt, bei schlechtem Wetter in der Stockschützenhalle in Sielenbach.

Franziska Staricha hat sich 2013 typisieren lassen und 2017 einen Typisierungsaufruf mitorganisiert. Foto: Christian Staricha

Wichtig ist aber auch die Finanzierung: Für jede Typisierung fallen bei der DKMS 40 Euro an Unkosten an. Wer die Arbeit finanziell unterstützen will, kann das in bar am Aktionstag tun oder über das Spendenkonto bei der VR Bank Neuburg-Rain eG, IBAN DE80 72169756 0000 627569, Betreff: BLH 161 Sielenbach.

Weitere Informationen zur Typisierungsaktion gibt es bei Brigitte Lehenberger, Telefon 08276/1567. (AZ)