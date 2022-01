Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt trotz großem Rückstau

Am Dienstag meldet das RKI einen weiteren Höchststand. Tatsächlich sind die Zahlen deutlich höher. Im Landkreis Dachau nähert sich die Corona-Inzidenz gar der 2000er-Marke.

Mit einer Corona-Inzidenz von 996,9, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag gemeldet hat, steuert der Landkreis Aichach-Friedberg weiter auf die 1000er-Marke zu. Durch die große Anzahl an Neuinfektionen ist das Gesundheitsamt inzwischen überlastet. Es werden täglich mehr neue Corona-Fälle gemeldet als das Gesundheitsamt abarbeiten kann. Deshalb hinkt sowohl die Eingabe ins Meldesystem als auch die Kontaktaufnahme inzwischen massiv hinterher. Der tatsächliche Inzidenzwert liegt deshalb höher.

In welche Richtung es dabei bereits gehen könnte, zeigt ein Blick in den Landkreis Dachau. Das RKI gibt dort am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 1790,3 aus - der derzeit sechshöchste Wert in ganz Deutschland. Auch bundesweit steigt die Corona-Inzidenz weiter auf nun 894,3.

