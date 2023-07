Diese Feuerwehrleute helfen seit vielen Jahren bei Notfällen

Landrat Klaus Metzger zeichnet im Aichacher Kreisgut eine Feuerwehrfrau und 31 Feuerwehrmänner für ihren Einsatz zum Wohl der Gesellschaft aus. Die Familien unterstützen die Helfer.

Bevor Landrat Klaus Metzger am Montagabend verdienten Feuerwehrlern aus den Ortsfeuerwehren des Landkreises, Ehrenkreuz und Urkunde überreichte, spielte die Meringer Feuerwehrkapelle einen schneidigen Marsch für die Jubilare. Nach den Corona-Einschränkungen spielten die Meringer wieder zum ersten Mal im Kreuzgradgewölbe des Kreisgutes in Aichach. Beim ersten der drei angesetzten Ehrenabende wurden 32 Dienstjubilare ausgezeichnet.

Metzger würdigte die Arbeit der einen Feuerwehrfrau und der 31 Feuerwehrmänner. „Die Ehrung kann nur ein kleines Zeichen sein. Ohne euch würde wenig funktionieren“, sagte der Landrat. Er erinnerte an den Autounfall am selben Tag auf dem Aichacher Milchwerkgelände, wo ein Wagen in den Pfandrückgabebereich eines Supermarktes gekracht war. Die Wehren waren schnell am Einsatzort und leisteten wichtige Hilfe. Metzger fügte hinzu, dass das nicht der einzige Einsatz gewesen sei. „In den letzten 24 Stunden sind die Wehren zu drei Schadensfällen ausgerückt, und das alles freiwillig.“

Gelungene Großübung in Friedberg

Angesprochen wurde von Metzger auch die Großübung in Friedberg mit 300 Einsatzkräften, die recht professionell abgelaufen sei. Weiter informierte er die Anwesenden, dass am 5. August der Übungscontainer für den Atemschutz ausgeliefert und mit der Ausbildung von Atemschutzträgern begonnen würden. Sein Appell an die altgedienten Einsatzkräfte lautete, bei den Eisätzen auch auf die eigene Gesundheit zu achten, damit alle wieder gesund nach Hause kommen.

Diese Feuerwehrleute helfen seit 25 Jahren in Notlagen. Jetzt wurden sie von Landrat Klaus Metzger und der Kreisfeuerwehrführung geehrt. Foto: Erich Echter

Dass die Landkreiskommunen hinter ihren Feuerwehreinsatzkräften stehen, zeigte, dass am Ehrungsabend die Bürgermeister aus Dasing, Adelzhausen, Obergriesbach und Sielenbach im Kreisgut mit dabei waren. Der Obergriesbacher Bürgermeister Jürgen Hörmann, der der Zahlinger Wehr angehört, wurde selbst für 25 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet.

Helfer werden von Familien unterstützt

Kreisbrandrat Christian Happach, der mit Kreisbrandinspektor Otto Heizer dem Landrat bei den Ehrungen assistierte, freute sich über den ganz normalen Ehrenabend ohne Einschränkungen. Er gab einen Einblick in die Arbeit der Wehren, die helfen und Menschen aus Notlagen befreien. Den Geehrten und ihren Familien sprach er seinen besonderen Dank aus. „Ihr habt 40 beziehungsweise 25 Jahre geholfen und wurdet von euren Familien unterstützt“, sagte der Kreisbrandrat.