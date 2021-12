Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Keine kaputten Geräte: Welche Spenden Organisationen im Landkreis brauchen

In der Weihnachtszeit spenden viele Unternehmen, aber auch Kindergärten an die Aichacher Tafel. Heuer bekommt Afat Shahino (links) ein Päckchen von Susanne Steger, Leiterin der Tafel Aichach.

Plus Viele soziale Einrichtungen sind auf Spenden angewiesen. In der Weihnachtszeit wird auch im Landkreis Aichach-Friedberg viel gespendet. Was die Tafeln berichten.

Von Katja Neitemeier

Gerade in der Weihnachtszeit möchten viele Privatpersonen, aber auch Firmen oder Vereine, mit einer Spende etwas Gutes tun. Die Leiterinnen von drei sozialen Einrichtungen im Wittelsbacher Land berichten, welche Hilfen sinnvoll sind und wie das zweite Pandemie-Jahr ihre Arbeit beeinflusst hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen