Notarzt-Versorgung über die Feiertage: In Aichach bleiben Lücken

In Aichach ist an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel zeitweise kein Notarzt beziehungsweise keine Notärztin da. Auch in den vergangenen Jahren hatte es Lücken in den Dienstplänen gegeben.

Plus An den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel ist in Aichach auch heuer zeitweise kein Notarzt da - vor allem nachts. Ab Januar soll nun die Vergütung steigen.

Wer im Raum Aichach in den vergangenen Jahren an Weihnachten oder zum Jahreswechsel einen Notarzt brauchte, musste unter Umständen Geduld haben. Regelmäßig war der Notarzt-Standort Aichach nicht besetzt. In diesem Jahr sieht es zwar besser aus. Dennoch gibt es wieder Lücken in den Dienstplänen - vor allem nachts.

An Heiligabend ist der Standort Aichach tagsüber und nachts besetzt. An beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester ist mit Stand vom Freitagmittag nur tagsüber jemand da. Das teilte Dr. Christian Mack, Gruppensprecher der Notärzte am Standort Aichach, auf Anfrage mit. Mack erstellt die Dienstpläne für den Standort Aichach. Einteilen kann er nur Mediziner, die sich freiwillig melden. 25 Leute hat er in seinem Mailverteiler. Etwa 15 fahren regelmäßig Notarzt, sagt er. Mack selbst, der am Klinikum Ingolstadt arbeitet, hat an Heiligabend Dienst im dortigen Rettungshubschrauber. Am ersten Weihnachtsfeiertag fährt er Notarzt.

