Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Samstags fahren 30 Züge zusätzlich zwischen Aichach und Augsburg

Plus Ab Samstag, 17. Juni, fährt die BRB auf der Paartalbahn auch samstags im Halbstundentakt. Warum die Kapazitätsausweitung nach einem halben Jahr jetzt doch kommt.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber 30 zusätzliche Züge mit dem Sommer-Fahrplan bedeuten eine spürbare Kapazitätsausweitung auf der Paartalbahn. Laut Mitteilung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahnverkehr plant, finanziert und kontrolliert, startet zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel ab Sonntag, 11. Juni, der Halbstundentakt zwischen Aichach und Augsburg auch an Samstagen.

Erstmals werden am Samstag, 17. Juni, zusätzliche 15 Fahrten in jede Richtung angeboten. Ab Augsburg Hauptbahnhof fahren die Züge der Bayerischen Regiobahn ( BRB) dann samstags von 6.14 Uhr bis 20.45 Uhr alle halbe Stunde in Richtung Aichach, in der Gegenrichtung ab Aichach zwischen 5.04 Uhr und 19.43 Uhr nach Augsburg. Damit würden sich nicht nur die regionalen Verkehrsverbindungen verbessern, sondern es würden sich auch bessere Anschlüsse für Fahrgäste aus dem Wittelsbacher Land an den Fernverkehr in Augsburg ergeben, heißt es in der Mitteilung der BEG.

