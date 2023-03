Schulwerk: Der Landkreis Aichach-Friedberg lässt sich aushalten

Plus Für Gastschüler aus dem Wittelsbacher Land überweist der Kreis fast fünf Millionen Euro ans Umland. Bei den Kindern an den katholischen Schulen ist er sparsam.

Zwei Freundinnen aus dem Wittelsbacher Land gehen in Augsburg zur Schule: Eine davon besucht das städtische Maria-Theresia-Gymnasium – der Landkreis Aichach-Friedberg bezahlt der Stadt dafür einen Gastschulbeitrag von 1750 Euro. Die andere ist am katholischen Maria-Ward-Gymnasium – der Landkreis bezahlt dem Schulwerk der Diözese dafür keinen Cent. Peter Kosak macht da aus seinem Herzen keine Mördergrube: "Mein Gerechtigkeitsgefühl ist massiv gestört."