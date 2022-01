Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Steigende Corona-Zahlen: Gesundheitsamt Aichach-Friedberg stößt an Grenzen

Die steigenden Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg bringen das Gesundheitsamt zunehmend an Grenzen. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter weiterhin durch Bundeswehrsoldaten.

Plus Aktuelle Corona-Fälle in Kitas und Schulen werden laut Landratsamt bis auf Weiteres nicht mehr vermeldet. Am Mittwoch kamen 125 Neuinfektionen hinzu.

Von Marina Wagenpfeil

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 554,7 gemeldet - deutlich weniger als noch am Vortag. Dieser Wert spiegelt allerdings nicht die derzeitige Infektionslage wieder. "Wegen eines technischen Problems liegt die angegebene Inzidenz wohl um etwa hundert unter dem eigentlichen Inzidenzwert", teilt das Landratsamt mit. Doch damit nicht genug. Die steigenden Infektionszahlen werden für das Gesundheitsamt zunehmend zur Herausforderung.

