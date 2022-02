Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Vier weitere Menschen sterben im Zusammenhang mit Corona

Plus 13 Menschen sind im Februar in Aichach-Friedberg bislang nach einem positiven Corona-Test gestorben. Die Corona-Inzidenz steigt auf 2183,3.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Aichach-Friedberg ist auf 152 gestiegen. Nachdem es lange nur vereinzelt Todesfälle zu vermelden gab, sind im Februar zuletzt wieder mehr Menschen gestorben, die zuvor positiv auf Corona getestet wurden. Ob sie an oder mit Corona gestorben sind, ist dabei nicht immer eindeutig feststellbar. Fakt ist aber, dass es fast immer ältere Menschen trifft. Viele von ihnen haben in Senioreneinrichtungen gelebt, wie sich auch bei den vier am Mittwoch vom Landratsamt vermeldeten Todesfällen zeigt.

