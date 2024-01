Aichach-Friedberg

vor 36 Min.

Warum schwanken im Kreis Aichach-Friedberg die Spritpreise so stark?

Mal teurer, mal billiger: Über den Tag hinweg kann der Benzinpreis um bis zu 15 Cent schwanken – an derselben Tankstelle.

Plus Von Tankstelle zu Tankstelle, von Stunde zu Stunde machen die Diesel- und Benzinpreise teils große Sprünge. Wieso – und wie sieht es im Wittelsbacher Land aus?

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Wer regelmäßig in einschlägige Tankstellen-Apps hineinschaut oder Spritpreise im Internet vergleicht, dem oder der werden sicherlich schon einmal die teilweise starken Kursschwankungen aufgefallen sein. Nicht nur die Unterschiede zwischen Tankstellen an Autobahnen und solchen auf dem Land fallen auf, häufig schwanken die Preise im Tagesverlauf sogar an derselben Tankstelle. Doch wie kommen diese Preise eigentlich zustande – und worauf können Autofahrerinnen und -fahrer bei ihren nächsten Tankgängen achten?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei Susanne Feistl beschweren sich Kunden häufig, wenn ihre Tankstelle einmal ein wenig teurer ist als die Konkurrenz. "Viele fahren nur noch nach App und boykottieren mich dann, wenn der Liter bei mir mehr kostet", beschwert sich die Pächterin der Benzin-Kontor-Tankstelle in Friedberg-West. Beim Preis seien ihr aber die Hände gebunden: Die Gesellschaft, bei der Feistl pachtet, sei nicht nur Ver-, sondern eben auch Einkäufer. "Wir als Gesellschaft verdienen kaum noch etwas am Sprit, weil neben dem Einkaufspreis noch Steuern anfallen", sagt Feistl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen