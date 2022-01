Aichach-Friedberg

18:01 Uhr

Wie die Grünen die Landkreis-Politik mit Anträgen mitgestalten

Plus Die Kreisverwaltung ächzt unter vielen Anträgen. Die Fraktion der Grünen im Kreistag von Aichach-Friedberg zieht dagegen eine positive Bilanz.

Von Christian Lichtenstern

Zu Jahresbeginn hat Landrat Klaus Metzger schon mal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass seine Verwaltung unter den vielen Anträgen aus dem Kreistag ächzt. Seit der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 seien im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode, hochgerechnet auf vergleichbare Zeiträume, sechsmal so viel Anträge gestellt worden. Zur Bearbeitung der Vielzahl an Anfragen und Anträgen von Kreisräten sei zusätzliches Personal in der Kreisverwaltung notwendig, sagte Metzger damals.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen