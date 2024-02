Aichach-Friedberg

17:25 Uhr

Wird der Rechtsextremen-Treff in Dasing zum Thema im Kreistag?

Plus Am Montag sind zwei Sitzungen von Kreistags-Gremien angesetzt. Die Beteiligung eines AfD-Kreisrats bei Veranstaltung der Identitären Bewegung schlägt Wellen.

Von Christian Lichtenstern

Am Montag geht es im Sitzungssaal im Blauen Palais um die Probleme bei der Dachabdichtung des Erweiterungsbaus des Landratsamtes in Aichach und ein vom Bauamt im Dezember in Auftrag gegebenes Notdach. Später beraten die Kreisrätinnen und Kreisräte über Änderungen der Abfallwirtschaftssatzung. Deutlich spannender als die Tagesordnungen von Bauausschuss- und dann später Umweltausschuss-Sitzung sind aber die Reaktionen aus der Kreispolitik zu den Ereignissen dieser Woche. Beziehungsweise zum Treffen von Rechtsextremisten in Dasing Anfang November, das durch einen exklusiven Bericht unserer Zeitung seit Mittwoch deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Sehr unwahrscheinlich dürfte sein, dass eine der Hauptpersonen anwesend ist.

AfD-Kreisrat Simon Kuchlbauer hat eingeräumt, dass er bei der Veranstaltung der neofaschistischen Identitären Bewegung (IB) und ihrem ideologischen Vordenker Martin Sellner dabei gewesen sei. Der referierte über "Remigration" und seinen Masterplan für die massenhafte Vertreibung von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Bestätigt ist auch die Teilnahme der beiden umstrittenen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba und Franz Schmid. Ob noch weitere AfD-Kreisräte oder Mitglieder anwesend waren, ist offen. Die Beteiligung von Kuchlbauer schlägt aber allein schon sehr hohe Wellen. Im Bauausschuss ab 14.30 Uhr ist Fraktionschef Josef Settele für die AfD in der Sitzung. Sein Vertreter wäre Kuchlbauer. Dessen nächster regulärer Termin als Kreisrat ist die Kreistagssitzung am Montag, 19. Februar.

