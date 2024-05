Immer wieder Hausfriedensbruch: Warum tut ein Mann das?

Plus Ein 54-Jähriger klettert nachts über den Zaun des Aichacher Wertstoffhofes. Er weiß, dass er das nicht darf. Doch offenbar kann er nicht anders.

Als er mitten in der Nacht über den Zaun des Aichacher Wertstoffhofes stieg, war einem 54-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis bewusst, dass er das nicht durfte. Deshalb rannte er auch davon, als ihn im Januar ein Polizist auf dem Gelände überraschte. Das war nicht der erste Hausfriedensbruch, den der Mann beging.

Rund zwei Meter hoch ist der Zaun um den Wertstoffhof, über den der 54-Jährige geklettert war. Nachts um drei Uhr. Ein Polizist hatte beobachtet, wie der Angeklagte mit dem Fahrrad angekommen war, es abgestellt hatte und dann Richtung Wertstoffhof gegangen war. Als sich der Beamte auf dem Gelände auf die Suche machte, habe er etwa drei oder vier Meter vor dem Angeklagten gestanden, ihn mit der Taschenlampe angeleuchtet und laut „Polizei“ gerufen. Dann rannte der 54-Jährige weg.