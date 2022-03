In öffentlicher Toilette in Aichach entwickelt sich ein Schwelbrand

Ein 70-jähriger Mann bemerkt Brandgeruch, als er die Toilette an der Martinstraße in Aichach besucht. Die Aichacher Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zu einem Schwelbrand ist es am Dienstagnachmittag in der öffentlichen Toilette an der Martinstraße in Aichach gekommen. Ein 70-jähriger Mann löste deshalb kurz vor 17 Uhr Alarm aus.

Toilettenbesucher bemerkt, dass die Papierhandtücher glimmen

Der Mann aus dem Stadtgebiet Augsburg hatte bei seinem Toilettenbesuch Brandgeruch bemerkt. Bei genauerem Hinsehen entdeckte er laut Polizei, dass offensichtlich die Papierhandtücher glimmen. Der 70-Jährige versuchte zunächst selbst, den Schwelbrand mittels Leitungswasser zu löschen. Weil ihm das nicht gelang, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten den Schwelbrand rasch löschen.

Die Polizei kennt die Ursache für den Schwelbrand in der Toilette

Laut Polizei dürfte eine nicht ganz ausgedrückte Zigarettenkippe den Schwelbrand ausgelöst haben. Diese hatte jemand auf den Papierhandtüchern abgelegt. Die Polizei zieht so Bilanz: "Dank des aufmerksamen Mitteilers und dem raschen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Aichach entstand durch den Schwelbrand kein Sachschaden." (jca)