Junger Mann schwärzt 20-Jährigen aus Rache als Kokain-Händler an

Plus Wegen Drogenhandels stand ein 20-Jähriger vor dem Jugendgericht Aichach. Zu dem Prozess kam es, weil ein 19-Jähriger ihn aus Rache bei der Polizei angeschwärzt hatte.

Etwa 15 Polizisten rückten an, um die Wohnung eines heute 20-Jährigen im nördlichen Landkreis zu durchsuchen. Zuvor hatte ihn ein 19-Jähriger bei der Polizei als Kokain-Händler angeschwärzt. Das Ergebnis der Durchsuchung war überraschend, wie bei der Verhandlung vor dem Jugendgericht in Aichach herauskam. Dort musste sich der 20-Jährige wegen vorsätzlichen unerlaubten Handels und Besitzes von Drogen verantworten.